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      Медведчук и Бойко снова полетели в Россию на переговоры

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      Медведчук и Бойко снова полетели в Россию на переговоры
      Медведчук и Бойко снова полетели в Россию на переговоры / Скриншот с онлайн-трансляции 112 канала

      Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук и нардеп Юрий Бойко встретились в Санкт-Петербурге с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Он обещал продавать газ на 25% дешевле, чем Украина покупает по реверсу.

      Миллер на встрече отметил, что главным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа в Украину, пишет "Интерфакс-Украина".

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      Во время встречи Медведчук пожаловался, что после предварительного их визита в Россию в Украине была "бурная, негативная реакция", но их это не беспокоит, потому что им на это "наплевать". Он считает, что обещанные Путиным 25% скидки на газ при прямых поставках – это "луч света" для украинцев.

      Медведчук отметил, что предыдущая власть была к этому не готова, а президент Владимир Зеленский еще не созрел к подобным решениям. Политик добавил, что они все равно приехали договариваться, чтобы "заставить" действующую украинскую власть пойти на это.

      В общем стороны договорились продолжить переговоры по транзиту газа после парламентских выборов.

      Юрий Бойко и Виктор Медведчук уже летали в Россию на переговоры. После этого ГБР открыло уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы.

      Что известно о первом полете Бойко в России?
      Несмотря на то, что Россия аннексировала Крым и разожгла войну на Донбассе, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко летал в РФ на встречу с российским премьером Дмитрием Медведевым. Вместе с Бойко летал и Виктор Медведчук – кум президента России Владимира Путина и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

      Бойко с Медведчуком говорят, что летали в Россию на так называемые экономические переговоры. На этих переговорах Бойко назвал отношения между Украиной и Россией "крайне важными" для нашего государства. А еще Бойко сказал, что "готов предложить и рассмотреть различные варианты восстановления контракта по транзиту газа".

      ГБР открыло дело за полет Бойко и Медведчука в Москву. Но дела открыты не лично против политиков, а против работников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы. Ведь именно эти службы могли дать согласие на авиаперелет политиков в РФ.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Газ Украина – Россия Новости России Юрий Бойко Виктор Медведчук Деньги Владимир Путин
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