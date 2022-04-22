Медведчука исключили из комитета по правам человека и реинтеграции временно оккупированных территорий
Кума Путина исключили из состава парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. В нем Виктор Медведчук находился даже при избрании ему мер пресечения в суде.
Соответствующее решение депутаты поддержали на заседании Верховной Рады 21 апреля. Самого пока еще народного депутата от запретной пророссийской партии ОПЗЖ задержала СБУ, ведь он сбежал раньше из-под домашнего ареста.
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Кума Путина исключили из одного из комитетов Верховной Рады
Верховная Рада Украины проголосовала за проект постановления о внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва".
В частности, решение поддержали 295 народных избранников. Против не голосовал никто, тоже никто не воздержался. В то же время не голосовали 82 нардепа:
- 37 "Слуг народа";
- 7 внефракционных;
- 8 из "Батькивщины";
- 10 из "За майбутнє";
- 8 из "Доверия";
- 10 из "Голоса".
Следует упомянуть, что нардепы из бывшей пророссийской партии ОПЗЖ создали 21 апреля депутатскую группу "Платформу за жизнь и мир". В частности, из 23 ее депутатов не голосовали 2 и еще 8 отсутствовали. Зато поддержали решение 13 "соратников" кума Путина:
- Юрий Бойко;
- Юрий Загородний;
- Александр Колтунович;
- Михаил Макаренко;
- Мамоян Суто Челоевич;
- Григорий Суркис;
- Виталий Борт;
- Юлий Иоффе;
- Александр Качный;
- Григорий Мамка;
- Василий Нимченко;
- Николай Скорик;
- Виктор Черный.
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