Без шанса обжалования в судах: когда Рада поставит точку в лишении гражданства Медведчука

На ближайшем заседании Верховная Рада избавит мандатов еще от четырех депутатов от запрещенных в Украине партий. Среди них и кум Путина, предатель Украины – Виктор Медведчук.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия отметил, что лишение гражданства произойдет конституционным способом, а значит решение не подлежит обжалованию в судах.

Внимание Не последние такие решения, – Зеленский о лишении гражданства Медведчука и компании

Это произойдет конституционным способом. То есть без шансов на обжалование в судах. Потому что это и есть правильный путь очищения парламента, а не провокации, которые играют на руку коллаборантам не зависимо от названия партии. Мы всех помним и никому ничего не простим,

– отметил Арахамия.

Он добавил, что эта история обязательно будет иметь продолжение. Все произойдет по закону и Конституции Украины.

Медведчука и его муртадов безвозвратно лишат украинского гражданства

Заметим, что Арахамия не назвал имена депутатов. В то же время 10 января стало известно, что Владимир Зеленский лишил гражданства Украины коллаборантов и госпредателей Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Указ уже в Раде

Нардепы Медведчук, Козак и Кузьмин являются членами фракции ОПЗЖ, Деркач внефракционный нардеп. Кузьмин и Коростели объявлены в розыск с а подозрением в госизмене. Казак уехал из Украины до начала полномасштабной войны, кума Путина Медведчука передали России в обмен на украинских пленных.

Впоследствии глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что указ президента о потере гражданства народным депутатом Виктором Медведчуком и другими уже в Верховной Раде. Он подчеркнул, что "рассмотрение лишения их полномочий будет безотлагательным".