Медведчука снова отправили под домашний арест
Источник:24 канал
Представителю ОПЗЖ Виктора Медведчука 12 октября избрали меру пресечения по делу о государственной измене. Политика отправили под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.
Накануне политику вручили ходатайство об аресте или залог в размере миллиард гривен.
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Суд избрал Медведчуку меру пресечения по делу о госизмене
Сторона обвинения просила поместить народного депутата от партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" в СИЗО с возможностью залога в один миллиард. Однако суд не удовлетворить ходатайство о содержании под стражей.
Применить к подозреваемому Виктора Медведчука меру пресечения домашний арест, запретив ему покидать место жительства круглосуточно,
– решил суд.
Круглосуточный домашний арест будет действовать до 7 декабря 2021 года включительно.
Что известно предполагаемой госизмене Медведчука
- Куму Владимира Путина 8 октября объявили подозрение в госизмене и терроризме. Дело касается угля, который Медведчук покупал у боевиков на Донбассе.
- Якобы политик способствовал организовации незаконных схем для поставки угля с оккупированного Донбасса на госпредприятия Украины.
- Медведчук на "пленках" утверждал, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины.
Другое дело Медведчука
Важно, что политик с мая находился под круглосуточным домашним арестом по другому делу. Речь о государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
Медведчук пытался обжаловать решение. В то же время Киевский апелляционный суд оставил его в силе. Под домашним арестом Медведчук должен был находиться как минимум до 31 октября.