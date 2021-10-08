Медведчуку объявили подозрение в госизмене и терроризме

Виктор Медведчук получил еще одно подозрение: на этот раз в государственной измене. Дело касается угля, который он покупал у боевиков Донбасса.

Медведчук способствовал подрыву энергетической независимости Украины. Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов.

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Покупка угля у боевиков

После оккупации Донбасса Украина решила закупать уголь в ЮАР. Но при посредничестве Медведчука высшие должностные лица Украины сговорились. Кто именно это был – правоохранители пока не отмечают. Они использовали полномочия НБУ и правоохранительных органов и сорвали поставки угля из ЮАР.

Впоследствии при содействии Медведчука организовали незаконные схемы для поставки угля из оккупированного Донбасса на государственные предприятия Украины.

Доказательства дела:

записи разговоров Медведчука с боевиками – эксперты подтвердили их подлинность и голос Медведчука;

передача наличных "псевдореспубликам";

показания свидетелей;

судебные экспертизы.

Медведчук на записях говорит, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины. В частности, при посредничестве приближенного к Медведчуку лица (бизнесмена Сергея Кузяры) на оккупированной территории были выбраны 2 фактически нерабочих угольных предприятия.

Об этой схеме журналисты "Наших денег" Bihus.Info рассказали в своем расследовании "Топливо войны". Информацию они получили, прослушивая тайные записи разговоров кума Путина. В частности их, кстати, СБУ использует в качестве доказательств.

Их руководителями назначили главарей боевиков и им открыли банковские счета.

Это вопрос государственной измены. И того, как отдельные украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами схемы,

– заявил Баканов.

Эти вопросы согласовывали в частности с главарями боевиков. За время функционирования этой схемы, по данным правоохранителей, террористы в целом получили сумму свыше 200 миллионов гривен.

По материалам СБУ Медведчуку объявили новое подозрение:

о государственной измене – статья 111 (срок от 12 до 15 лет за решеткой);

содействие деятельности террористической организации – часть 1 статьи 258-3 (от 8 до 15 лет тюрьмы).

Баканов отметил, что следствие продолжается, работают над вопросом объявления подозрения другим лицам.

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Предыдущее подозрение для Медведчука