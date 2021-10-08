Медведчуку объявили подозрение в госизмене и терроризме
Источник:СБУ
Виктор Медведчук получил еще одно подозрение: на этот раз в государственной измене. Дело касается угля, который он покупал у боевиков Донбасса.
Медведчук способствовал подрыву энергетической независимости Украины. Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов.
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Покупка угля у боевиков
После оккупации Донбасса Украина решила закупать уголь в ЮАР. Но при посредничестве Медведчука высшие должностные лица Украины сговорились. Кто именно это был – правоохранители пока не отмечают. Они использовали полномочия НБУ и правоохранительных органов и сорвали поставки угля из ЮАР.
Впоследствии при содействии Медведчука организовали незаконные схемы для поставки угля из оккупированного Донбасса на государственные предприятия Украины.
Доказательства дела:
- записи разговоров Медведчука с боевиками – эксперты подтвердили их подлинность и голос Медведчука;
- передача наличных "псевдореспубликам";
- показания свидетелей;
- судебные экспертизы.
Медведчук на записях говорит, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины. В частности, при посредничестве приближенного к Медведчуку лица (бизнесмена Сергея Кузяры) на оккупированной территории были выбраны 2 фактически нерабочих угольных предприятия.Обратите внимание! Об этой схеме журналисты "Наших денег" Bihus.Info рассказали в своем расследовании "Топливо войны". Информацию они получили, прослушивая тайные записи разговоров кума Путина. В частности их, кстати, СБУ использует в качестве доказательств.
Их руководителями назначили главарей боевиков и им открыли банковские счета.
Это вопрос государственной измены. И того, как отдельные украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами схемы,
– заявил Баканов.
Эти вопросы согласовывали в частности с главарями боевиков. За время функционирования этой схемы, по данным правоохранителей, террористы в целом получили сумму свыше 200 миллионов гривен.
По материалам СБУ Медведчуку объявили новое подозрение:
- о государственной измене – статья 111 (срок от 12 до 15 лет за решеткой);
- содействие деятельности террористической организации – часть 1 статьи 258-3 (от 8 до 15 лет тюрьмы).
Баканов отметил, что следствие продолжается, работают над вопросом объявления подозрения другим лицам.
Аудиозаписи, подтверждающие существование "угольной схемы" с Медведчуком: видео СБУ
Предыдущее подозрение для Медведчука
- В начале мая Ирина Венедиктова подписала подозрения Виктору Медведчука и его соратнику Тарасу Козаку.
- Их подозревают в совершении госизмены и покушения на разграбление нацресурсов во временно оккупированном Крыму по трем эпизодам.
- Первый связан с месторождением "Глубокая": они в 2015 году фактически передали российским оккупантам всю материальную и документальную базу этого месторождения.
- Второй – передача враждебным спецслужбам государственной тайны в 2020 году. Медведчук слил российским спецслужбам информацию о расположении скрытого военного подразделения ВСУ.
- Также Медведчука подозревают в причастности к антиукраинскому проекту "Луч".
- В этих делах Медведчук имеет меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.