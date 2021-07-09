Медведчуку продлили круглосуточный домашний арест

Печерский районный суд продлил меру пресечения куму Путина Виктору Медведчуку. Он и в дальнейшем будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Такое решение суд принял 9 июля под председательством судьи Сергея Вовка. Заседание по этому делу началось накануне и продолжалось около 13 часов.

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Сам Медведчук заявил, что решение суда о продлении срока домашнего ареста основывается на нарушении законодательства. Он будет подавать апелляцию.

Позиция прокуроров и защиты

Меру пресечения пророссийскому нардепу продлили на 2 месяца, до сентября. Прокуроры просили об этом, учитывая, что есть риски побега и давления на вероятных соучастников, свидетелей. Кроме этого, они предостерегли о возможном сокрытии, уничтожении или искажении вещественных доказательств. В то же время обратили внимание на то, что по делу не установлены все возможные участники.

В то же время защита Медведчука заявляла, что риски являются необоснованными, и пыталась отменить круглосуточный домашний арест. Там также апеллировали к тому, что такая мера пресечения нарушает право нардепа на труд. Решение суда может быть обжаловано в течение 5 дней.

Что предусматривает круглосуточный домашний арест

Медведчук и его защита нарушали карантинные правила во время заседания. Они находились на нем без защитных масок.

Медведчуку запрещено покидать место жительства, за исключением необходимости оказания медицинской помощи. Кроме этого, политик и в дальнейшем обязан:

прибывать в орган предварительного расследования, суда или прокуратуры по каждому требованию;

не выезжать из Киева и области без разрешения прокурора или суда;

воздержаться от общения с подозреваемыми или свидетелями;

сдать паспорта для выезда за границу.

Дело Медведчука: основное