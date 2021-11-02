Медведчуку избрали новую меру пресечения
Суд избрал меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку. Он будет находиться под личным обязательством.
Соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева. Это случилось 2 ноября.
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Суд избрал меру пресечения Медведчуку
Суд избрал меру пресечения Медведчуку в виде личного обязательства до 31 декабря.
Применить в отношении подозреваемого Виктора Медведчука меру пресечения в виде личного обязательства,
– постановил суд.
Кроме того, на подозреваемого возложили обязательства:
- прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;
- не покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места жительства и/или места работы;
- воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями по делу;
- сдать загранпаспорта и другие документы, которые дают право выехать из Украины.
Прокуроры ходатайствовали о таком решении
Офис генпрокурора пояснил, что обратились к суду с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей народному депутату Украины.
Граничный срок в 6 месяцев пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве истек, поэтому его дальнейшее продолжение невозможно,
– заявили в ведомстве.
Там пояснили, что единственная мера пресечения, о которой сейчас может ходатайствовать сторона обвинения – это именно личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанностей.
Коротко о деле Медведчука
- Нардеп находится под круглосуточным домашним арестом в другом уголовном производстве по факту государственной измены и содействии террористической деятельности. Эта мера пресечения действует до 7 декабря.
- По этому делу куму Владимира Путина 8 октября объявили подозрение. Оно касается угля, который Медведчук мог покупать у боевиков на Донбассе. По версии следствия, он мог способствовать и организовать незаконные схемы для поставки угля из оккупированного Донбасса на госпредприятия Украины. Медведчук на "пленках" утверждал, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины.
- В деле о госизмене и покушении на разграбление нацресурсов в Крыму политик с мая находился под круглосуточным домашним арестом.
- Именно тогда генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения 2 народным депутатам от ОПЗЖ – Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.