Медведчуку избрали новую меру пресечения

Суд избрал меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку. Он будет находиться под личным обязательством.

Соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева. Это случилось 2 ноября.

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Суд избрал меру пресечения Медведчуку

Суд избрал меру пресечения Медведчуку в виде личного обязательства до 31 декабря.

Применить в отношении подозреваемого Виктора Медведчука меру пресечения в виде личного обязательства,

– постановил суд.

Кроме того, на подозреваемого возложили обязательства:

прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;

не покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями по делу;

сдать загранпаспорта и другие документы, которые дают право выехать из Украины.

Прокуроры ходатайствовали о таком решении

Офис генпрокурора пояснил, что обратились к суду с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей народному депутату Украины.

Граничный срок в 6 месяцев пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве истек, поэтому его дальнейшее продолжение невозможно,

– заявили в ведомстве.

Там пояснили, что единственная мера пресечения, о которой сейчас может ходатайствовать сторона обвинения – это именно личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанностей.

Коротко о деле Медведчука