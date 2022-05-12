Медведев истерически пригрозил НАТО ядерной войной за "накачку" оружием Украины

В России продолжают угрожать всему миру ядерным оружием. В этот раз заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что это будет шаг в ответ на "накачку" Украины оружием.

Украина продолжает титанически противостоять российской агрессии. А помогают нам в этом международные партнеры, поставляющие новейшее оружие. И именно этот факт буквально довел до истерики Дмитрия Медведева.

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Пригрозил "полноценной ядерной войной"

На протяжении войны России против Украины мы столько раз слышали о сбившихся со счета ядерных ударах. Но здесь нет ничего удивительного, ведь именно такой формат шантажа продолжает сдерживать ряд государств от помощи нашей в противостоянии стране-агрессору.

Несмотря на это, у нас достаточно стран-партнеров, которые заинтересованы в победе Украины над Россией. Об этом свидетельствует также недавняя встреча глав министерств обороны на базе Рамштайн. Во время нее отчетливо озвучили главный тезис: необходимо врага не остановить, а победить. Так что единственный способ этого достичь – оснащать наше государство всем необходимым.

Это и вызвало большое нападение ярости у Дмитрия Медведева. Заместитель председателя Совбеза России в своем телеграме отметил, что предполагает возможный прямой конфликт с НАТО. Более того, он отмечает "риск перехода в полноценную ядерную войну".

"Накачки" странами НАТО Украины оружием, подготовка ее войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией,

– подчеркнул Медведев.

В то же время, он подчеркнул, что такой конфликт имеет все шансы перерасти в полноценную ядерную войну. И если это произойдет, отметил Дмитрий Медведев, сценарий будет катастрофическим для всех без исключения.

Угрозам Медведева предшествовало заявление Финляндии о вступлении в НАТО

Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция одновременно заявили о стремлении подать заявки в НАТО. В каждой из стран понимают, как важно сейчас быть частью Альянса, чтобы иметь возможность противостоять российской агрессии.

В Финляндии решили с этим вопросом не слишком тянуть. Президент Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин поддержали членство страны в НАТО. Они планируют в ближайшее время подать заявку в Альянс.

Кратко о вступлении Финляндии в НАТО

В Кремле всячески обвиняют именно НАТО в начале войны против Украины. Мол, Альянс расширяется, поэтому стране-агрессору нужно защищаться.

Но именно нападение на наше государство спровоцировало Швецию и Финляндию, которые предпочитали нейтралитет по вступлению в НАТО. То есть, по сути, Россия своего добилась. Альянс все-таки расширится.

В России очень недовольны соответствующими решениями Швеции и Финляндии. Более того, страна-агрессор уже начала официально угрожать этим государствам.

Президент Хорватии Зоран Миланович, у которого пророссийские взгляды, тоже выступил против Швеции и Финляндии в НАТО. Он еще и угрожал государствам заблокировать им вступление в Альянс. Но каковы бы ни были его порывы, соответствующих полномочий у него просто нет.

В США и Великобритании поддерживают решение государств. Им предоставили также гарантии безопасности до тех пор, пока они не станут полноценной частью Североатлантического союза.

В самом НАТО отметили, что Швеция и Финляндия станут его частью быстро. Кроме того, в Альянсе будут приниматься все возможные меры по защите обоих государств, пока будут рассматриваться заявки.

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