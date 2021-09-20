Медведев из-за неизвестной болезни не пришел в штаб партии, Лавров и Шойгу тоже не появились
Источник:"Медуза"
Глава "Единой России" Дмитрий Медведев не приехал в общественный штаб партии после выборов. Все из-за "загадочной" болезни. В штаб также не пришли глава российского Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Окружение Владимира Путина не появилось в штабе после завершения выборов в Госдуму. По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, в частности, туда не пришел Медведев.
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Медведев, Лавров, Шойгу не пришли в штаб
Беседовал с главой партии Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Он заболел, у него сильный кашель, он не смог сегодня (19 сентября – 24 канал) быть вместе с нами,
– отметил Турчак.
Что стало причиной недомогания Медведева, он не уточнил.
Кроме того, в общественный штаб "Единой России" по неизвестным причинам также не пришли глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Они возглавляли список партии на выборах.
Самоизоляция Путина
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении обнаружили больных коронавирусом. Поэтому он решил пойти на самоизоляцию, ведь контактировал с несколькими больными.Обратите внимание! В течение 17 – 19 сентября Россия проводила выборы в Госдуму. К голосованию привлекли жителей с оккупированных территорий Донетчины и Луганщины, а также Крыма. По предварительным результатам, лидирует провластная партия "Единая Россия". Политсила Путина якобы набирает 41%. Украина призывает международное сообщество не признавать эти выборы.