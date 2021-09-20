Медведев из-за неизвестной болезни не пришел в штаб партии, Лавров и Шойгу тоже не появились

Глава "Единой России" Дмитрий Медведев не приехал в общественный штаб партии после выборов. Все из-за "загадочной" болезни. В штаб также не пришли глава российского Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Окружение Владимира Путина не появилось в штабе после завершения выборов в Госдуму. По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, в частности, туда не пришел Медведев.

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Медведев, Лавров, Шойгу не пришли в штаб

Беседовал с главой партии Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Он заболел, у него сильный кашель, он не смог сегодня (19 сентября – 24 канал) быть вместе с нами,

– отметил Турчак.

Что стало причиной недомогания Медведева, он не уточнил.

Кроме того, в общественный штаб "Единой России" по неизвестным причинам также не пришли глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Они возглавляли список партии на выборах.

Самоизоляция Путина

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении обнаружили больных коронавирусом. Поэтому он решил пойти на самоизоляцию, ведь контактировал с несколькими больными.