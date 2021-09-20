Оточення Володимира Путіна не з'явилося у штабі після завершення виборів до Держдуми. За словами секретаря генради "Єдиної Росії" Андрія Турчака, зокрема, туди не прийшов Медведєв.

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Медведєв, Лавров, Шойгу не прийшли у штаб

Розмовляв з головою партії Дмитром Анатолійовичем Медведєвим. Він захворів, у нього сильний кашель, він не зміг сьогодні (19 вересня – 24 канал) бути разом з нами,

– зазначив Турчак.

Що стало причиною нездужання Медведєва, він не уточнив.

Крім того, до громадського штабу "Єдиної Росії" з невідомих причин також не прийшли глава Міноборони Сергій Шойгу і міністр закордонних справ Сергій Лавров. Вони очолювали список партії на виборах.

Самоізоляція Путіна

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що в його оточенні виявили хворих на коронавірус. Через це він вирішив піти на самоізоляцію, адже контактував із декількома хворими.

Зверніть увагу! Протягом 17 – 19 вересня Росія проводила вибори до Держдуми. До голосування залучили жителів з окупованих територій Донеччини та Луганщини, а також Криму. За попередніми результатами, лідирує провладна партія "Єдина Росія". Політсила Путіна нібито набирає 41%. Україна закликає міжнародну спільноту не визнавати ці вибори.