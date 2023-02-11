Когда врачи бессильны: Медведев пригрозил Европе "исчезновением" после визита Зеленского

Бывший президент России Дмитрий Медведев решил прокомментировать командировку Владимира Зеленского в страны Европы. Однако в итоге лишь в очередной раз подтвердил, что его психиатр недостаточно квалифицированный специалист, ведь не смог справиться с его умственными отклонениями.

На этой неделе у Владимира Зеленского был настоящий дипломатический марафон, ведь он успел посетить и Лондон, и Париж, и Брюссель. Затем Медведев в письменной форе выразил свое недовольство из-за того, что лидеры европейских стран поддержали Украину. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой и телеграм-канал одиозного политика.

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Россия обвиняет Украину в своих же проблемах

Заметим, что Медведев является заместителем руководителя Совета Безопасности России. Должность как бы важная, однако фактически он ничего не решает, поэтому чтобы скоротать время, пишет чушь в своих социальных сетях. В частности, он назвал встречи Зеленского с Макроном, Шольцем, Сунаком якобы "цирком".

Прямые трансляции, первые полосы газет, фотографии с европейскими боссами. Апогеем "цирка уродов" стала аудиенция зеленой засаленной майки у британского монарха,

– написал он.

В то же время Медведев "заверил", что украинские власти будто бы насильно отправляют людей на фронт, однако почему-то забыл сказать, что Кремль до сих пор проводит мобилизацию, ведь соответствующего приказа о ее окончании от Путина еще не было. Он также сказал, что "Украина принесла Европе только проблемы", но не написал, что именно Россия развязала эту войну. Словом, обвинял российский маразматик украинского президента и все государство в том, в чем сама виновата Россия.

В заключение он заявил, что европейская цивилизация "исчезнет" из-за поддержки Украины, хотя, очевидно, это касается прежде всего России.

Читать оригинальные "высказывания" российских политиков об Украине лучше не стоит, ведь это может поколебать эмоциональное состояние. Собственно, подобные заявления являются частью информационно-психологических операций врага – Кремль хочет, чтобы украинцы были "накачаны" негативом.



Как не поддаваться ИПСО оккупанта / Картинка 24 Канала

К этой теме вспомним слова экспертов, которые считают, что это турне Зеленского по Европе имело феноменальный успех. Оно разрушило нарративы кремлевской пропаганды о том, что якобы "Запад устал от войны". Более того, депутат Европарламента Раса Юкнявичене подчеркнула, что глава нашего государства является президентом всего свободного мира. Поэтому и неудивительно, что после этого Медведев окончательно потерял здравый смысл.