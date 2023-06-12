Политолог Владимир Фесенко подчеркнул, что у Медведева нет другого способа, как продемонстрировать "величие России", ведь она не может похвастаться достижениями и успехами ни на фронте, ни в экономике. России нечего праздновать. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Из одного запоя в другой
Медведев, который является заместителем председателя Совбеза России, сейчас играет роль придворного клоуна. Его посты в пабликах редактируются в Кремле, а агрессивный стиль его публикаций с угрозами и обвинениями копирует риторику Владимира Жириновского.
"А сам Медведев из одного запоя переходит в другой, и сегодня его не воспринимают всерьез даже в России. Над ним смеются даже в "партии войны", на которую он работает. Поэтому для него нашли нишу, где он может реализоваться. Это ниша его пьяных фантазий", – заметил политолог.
Трезвые оценки
Однако его заявления не имеют ничего общего с реальностью. Ведь настоящую ситуацию освещают россияне, воюющие в Украине, как Евгений Пригожин, или люди, которые знают ситуацию в Украине и одновременно ненавидят нашу страну, как Константин Затулин.
Это два разных персонажа, но они оба признали провал так называемой "СВО". А Пригожин даже дифирамбы пел ВСУ. А также он признал, что ни одна из целей "СВО" не достигнута,
– подчеркнул Фесенко.
В то же время Затулин, работавший с 90-х годов над отсоединением Крыма от Украины, пошел дальше. Он признал, что после окончания "СВО" власть в Киеве не изменится на тк, что понравится России.
"Это более трезвые оценки в отличие от "фантазий" запойного пьяницы Медведева", - подчеркнул политолог.
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Заигрывает с "партией войны"
Однако публичную риторику Медведева стоит воспринимать в контексте внутриполитических процессов в российской власти. Там идет "кастинг" на роль наследника Путина. Правда Медведев уже давно не в его фаворитах, но он, наверное, еще надеется вернуться на президентский "трон".
Кроме того, он заигрывает с "партией войны", но "генералы в погонах" не воспринимают его всерьез.
У "партии войны" сейчас новые кумиры, в частности, грубый Пригожин. Он создает образ подлинного "русского мужика", у которого через слово мат. К тому же он воюет в отличие от Медведева.
"Кремлю интересно использовать Медведева только в пропагандистских целях", - отметил Владимир Фесенко.
Как Данилов ответил на позорный поступок Медведева
- Секретарь СНБО Алексей Данилов оперативно отреагировал на провокационное сообщение экспрезидента России. Медведев не только разместил фото Майдана Незалежности, на котором российский триколор вместо флага Украины. Он еще и написал, что Майдан Незалежности вроде бы станет площадью России.
- Данилов в ответ заявил в сообщении в своем паблике, что Россия является "временно существующим государством", написав его название и фамилию экспрезидента со строчной буквы. А еще он опубликовал изображение смирительной рубашки, намекая на психологические проблемы Медведева.