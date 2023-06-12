Политолог Владимир Фесенко подчеркнул, что у Медведева нет другого способа, как продемонстрировать "величие России", ведь она не может похвастаться достижениями и успехами ни на фронте, ни в экономике. России нечего праздновать. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Из одного запоя в другой

Медведев, который является заместителем председателя Совбеза России, сейчас играет роль придворного клоуна. Его посты в пабликах редактируются в Кремле, а агрессивный стиль его публикаций с угрозами и обвинениями копирует риторику Владимира Жириновского.

"А сам Медведев из одного запоя переходит в другой, и сегодня его не воспринимают всерьез даже в России. Над ним смеются даже в "партии войны", на которую он работает. Поэтому для него нашли нишу, где он может реализоваться. Это ниша его пьяных фантазий", – заметил политолог.

Трезвые оценки

Однако его заявления не имеют ничего общего с реальностью. Ведь настоящую ситуацию освещают россияне, воюющие в Украине, как Евгений Пригожин, или люди, которые знают ситуацию в Украине и одновременно ненавидят нашу страну, как Константин Затулин.

Это два разных персонажа, но они оба признали провал так называемой "СВО". А Пригожин даже дифирамбы пел ВСУ. А также он признал, что ни одна из целей "СВО" не достигнута,

– подчеркнул Фесенко.

В то же время Затулин, работавший с 90-х годов над отсоединением Крыма от Украины, пошел дальше. Он признал, что после окончания "СВО" власть в Киеве не изменится на тк, что понравится России.

"Это более трезвые оценки в отличие от "фантазий" запойного пьяницы Медведева", - подчеркнул политолог.

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Заигрывает с "партией войны"

Однако публичную риторику Медведева стоит воспринимать в контексте внутриполитических процессов в российской власти. Там идет "кастинг" на роль наследника Путина. Правда Медведев уже давно не в его фаворитах, но он, наверное, еще надеется вернуться на президентский "трон".

Кроме того, он заигрывает с "партией войны", но "генералы в погонах" не воспринимают его всерьез.

У "партии войны" сейчас новые кумиры, в частности, грубый Пригожин. Он создает образ подлинного "русского мужика", у которого через слово мат. К тому же он воюет в отличие от Медведева.

"Кремлю интересно использовать Медведева только в пропагандистских целях", - отметил Владимир Фесенко.

Обратите внимание! Депутата Госдумы Затулин может поплатиться за свои заявления о том, что никаких целей "СВО" не достигнуто и что России не удастся победить Украину. Так в госдуме рассматривают возможность наказать его, забрав мандат.

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