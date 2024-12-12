Кремль отправляет гонцов в Китай из-за страха: о чем Медведев будет умолять Пекин

Если бы в Китай отправился российский диктатор Путин, этот визит привлек бы к себе больше внимания мирового сообщества. Но такой цели у Кремля не было, поэтому поехал туда именно Медведев.

Такое мнение в эфире 24 Каналу высказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, добавив, что Москва пытается поддерживать те связи, которые у нее выстроились с Пекином за последние годы.

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Китай под прицелом нового президента США

Китай стал гаванью для России, воротами с выходом в мир. Москве удается коммуницировать с внешним миром именно через Китай.

Страх того, что Китай может отвернуться от России, побуждает Кремль отправлять гонцов, чтобы они буквально умоляли Си Цзиньпина, чтобы он в дальнейшем помогал России, если не воевать против Украины, то хотя бы обходить санкции, предоставлять товары, которые Россия не может получать напрямую,

– подчеркнул Желиховский.

То, что на президентских выборах в США победил Дональд Трамп, который дает понять Китаю, что если тот в дальнейшем будет помогать России и захочет подвинуть Соединенные Штаты с геополитического пьедестала, будет влиять на мировую экономику, пытаться вводить альтернативную валюту, то будет иметь соответствующие последствия.

"Китай сейчас находится под прицелом Трампа и его команды. Си Цзиньпин был приглашен на инаугурацию новоизбранного президента США. Прибудет ли он туда – трудно спрогнозировать, не исключаю, что такое может произойти. Это логично дополнило бы то, что Китай пытается удерживать связи с Западом, которые есть, и улучшить отношения с США", – озвучил Желиховский.

Как Китай может избежать санкционного давления США

Для России, по мнению кандидата политических наук, ситуация может стать патовой. Ведь она не желает прекращать вооруженную агрессию против Украины. Хотя время от времени Кремль заявляет о возможности переговоров, однако продолжает выдвигать те же ультимативные условия.

На Западе, по словам Желиховского, понимают, что невозможно согласиться на все те условия, которые озвучивает Путин. Китай тоже это прекрасно понимает. Поэтому ему важно сейчас сыграть так, чтобы сохранить свои связи с Западом и повлиять на Россию таким образом, чтобы действительно можно было прекратить боевые действия.

Те инициативы, которые мы можем услышать в контексте мирного урегулирования от команды Трампа, в определенной степени перекликаются с китайско-бразильским мирным планом,

– отметил Желиховский.

Вашингтон и Пекин, по мнению кандидата политических наук, могут найти компромисс. А вот сможет ли Пекин повлиять на Москву – это большой вопрос. Трамп уже заявлял, что Китай мог бы помочь по этому поводу, об этом говорил и президент Украины Зеленский.

"Поэтому увидим, что будет после 20 января 2025 года и как в дальнейшем будет реагировать Китай в отношении тех мирных инициатив, которые может предложить команда Трампа. К этой стратегии могут быть привлечены и другие стороны, которые так же будут пытаться урегулировать ситуацию мирно и прекратить активную фазу боевых действий", – спрогнозировал Желиховский.

Тогда эстафета будет окончательно передана Пекину. Если он использует ее по назначению и сможет повлиять на мирный процесс, но не так, чтобы это выглядело как капитуляция Украины и Запада, тогда худших для себя последствий Китай может избежать (торговые пошлины, санкционное давление).