Дмитрий Медведев выложил абсурдный пост в соцсетях и посвятил его псевдопразднику, который назначил Владимир Путин. Теперь 30 сентября оккупанты празднуют захват части территорий Украины и называют это "днем воссоединения России".

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Что наговорил Медведев на этот раз

Приспешник Владимира Путина назвал псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины якобы "судьбоносным решением" и будто бы "восстановлением исторической справедливости". Затем он начал нахваливать захватчиков и врать о "единстве", "самоотверженности" и "колоссальной воле" жителей страны-агрессора.

Бывший президент России после этого в очередной раз распространил фейки кремлевской пропаганды о "нацистах" в Украине и "российских территориях". Также он откровенно признался, что государство-террорист не будет оставлять попыток полностью захватить нашу страну и уничтожить ее.

"Специальная военная операция" будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага испокон веков российских территорий,

– сказал Медведев.

Он добавил, что количество новых регионов в составе России якобы вырастет.

Что ему ответили в ОП

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в ответ напомнил, что нет никаких "новых территорий России" или "анексированных территорий". По его словам, Россия не сможет сохранить контроль над той частью Украины, которая в настоящее время находится во временной оккупации. Он отметил, что есть только территория Украины, включая украинский Крым, на которой во время тяжелых боев уничтожается российская оккупационная группировка вместе с авторитарными амбициями Кремля.

Более того, системное профессиональное обнуление вчерашних российских понтов (репутации страны, которую якобы нужно бояться) после 584 дней войны слишком очевидно, чтобы обращать внимание на очередные "угрожающие" выступления официальных лиц России,

– заявил Подоляк.

Советник Андрея Ермака назвал Медведева и подобных ему оккупантов субъектами и предложил им дождаться финала российско-украинской войны. Подоляк напомнил, что захватчиков будет ждать жесткая юридическая ответственность и возможность написать тюремные мемуары в классическом скучном стиле "нас не так поняли".

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