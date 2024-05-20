Гарантия для России – это "Искандеры" и "Кинжалы": Медведев придумывает "фюреров" в Украине

Официальные представители страны-агрессора не прекращают удивлять своими громкими и абсурдными заявлениями. На этот раз среди всех выделился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В комментарии пропагандистских СМИ любимец российского диктатора Владимира Путина поднял вопрос договоренностей между Украиной и Россией. Однако ничего нового или необычного от представителя Москвы услышать не удалось, пишет 24 Канал.

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Не уверены в гарантиях Запада

Рупор Кремля цинично заявил, что Россия якобы не может быть уверена в выполнении любого компромиссного соглашения с Украиной. Такой позиции будет придерживаться руководство страны-агрессора даже в случае его достижения. Также он выразил сомнение относительно потенциальных гарантий Запада.

Даже если какое-то компромиссное соглашение будет достигнуто, полной уверенности в его выполнении у нас не будет. Я об этом неоднократно говорил. Любой новоиспеченный "фюрер" украинского рейха по конъюнктурным причинам способен его разорвать в любой момент,

– подчеркнул Дмитрий Медведев.

Однако заместитель председателя российского Совбеза не остановился только на нарративах относительно "фюреров" среди украинского руководства. Верхушки цинизма он достиг, когда заявил, что лучшей гарантией для России является "Искандеры", "Цирконы", "Кинжалы" и другое вооружение, которым страна-агрессор регулярно обстреливает гражданское население Украины и ее критически важную инфраструктуру.

Впрочем, очевидно приспешник Путина не учел того, что даже так называемые "реальные гарантии" успешно сбивают бойцы Воздушных сил ВСУ.

Украина успешно сбивает подобные цели

Скорость "Циркона" чрезвычайно велика и составляет более 5 махов. Один мах эквивалентен примерно 1,2 тысячи километров в час. Так ракета может долететь до крупнейших городов Украины за считанные минуты.

Например, чтобы достать до Киева понадобится всего 3 минуты, а до Юга Украины – минута. Еще в марте 2024 года они прилетели в сердце столицы буквально за считанные минуты. Впрочем, внезапным удар не стал – украинские ПВО были готовы и перехватили оба "Циркона".

В частности, начиная с мая 2023 года, силы ПВО уничтожают "Кинжалы". Первое уничтожение аэробаллистической ракеты состоялось 4 мая 2023 года. Тогда 1 ракету "приземлили" с помощью ЗРК Patriot. По состоянию на 29 марта 2023 года, Украина уничтожила от 25 до 27 аэробаллистических ракет врага.

Если говорить об "Искандерах", то еще ночью 10 апреля 2024 года россияне атаковали Юг Украины двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" и баллистической ракетой "Искандер-М". Все ракеты уничтожены силами ПВО. На фоне таких результатов разговоры Медведева о "надежных гарантиях" выглядят абсурдными еще больше.