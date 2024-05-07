Таким мнением в эфире 24 Канала поделился военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, подчеркнув, что у российского военно-политического руководства сейчас безумная истерика.

К теме Риски возросли: может ли Россия решиться на ядерный удар

Что беспокоит Кремль

По словам Свитана, путинский режим сейчас смущает много вещей, в частности:

подготовка к удару по Керченскому мосту.

возможное привлечение французских и американских войск в войну против России;

разрешение Великобритании на использование британского оружия по российской территории;

Оккупанты понимают, что не имеют чего противопоставить, поэтому пытаются заполонить информационное пространство угрозами о ядерном оружии и подготовке терактов в Европе. Ведь в июле – августе во Франции должны состояться Олимпийские игры.

В целом же 95% информационного мусора направлено на внутреннее потребление – российское население, которое живет ради телевизора и холодильника.

О конвульсиях Медведева

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев угрожает "мировой катастрофой" в случае отправки западных войск в Украину. Будто такое решение повлечет прямое вступление их стран в войну, и Россия будет вынуждена ответить, но уже не на территории Украины.

В таком случае, по его словам, не удастся спрятаться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг-стрит-10. Такой сценарий вроде бы могли понять Кеннеди и Хрущев более 60 лет назад, но "не хотят осознать нынешние инфантильные д*билы, дорвавшиеся до власти на Западе".

На Медведева никто внимание не обращает, особенно в понедельник. Где-то со среды – четверга он выходит из запоя до выходных. Тогда уже можно как-то обрисовать положение внутри верхушки Кремля. Общее послание – истерическое. И Медведев может его отражать,

– сказал Роман Свитан.

Как в мире реагируют на очередные ядерные учения России