Таким мнением в эфире 24 Канала поделился военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, подчеркнув, что у российского военно-политического руководства сейчас безумная истерика.
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Что беспокоит Кремль
По словам Свитана, путинский режим сейчас смущает много вещей, в частности:
- подготовка к удару по Керченскому мосту.
- возможное привлечение французских и американских войск в войну против России;
- разрешение Великобритании на использование британского оружия по российской территории;
Оккупанты понимают, что не имеют чего противопоставить, поэтому пытаются заполонить информационное пространство угрозами о ядерном оружии и подготовке терактов в Европе. Ведь в июле – августе во Франции должны состояться Олимпийские игры.
В целом же 95% информационного мусора направлено на внутреннее потребление – российское население, которое живет ради телевизора и холодильника.
О конвульсиях Медведева
Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев угрожает "мировой катастрофой" в случае отправки западных войск в Украину. Будто такое решение повлечет прямое вступление их стран в войну, и Россия будет вынуждена ответить, но уже не на территории Украины.
В таком случае, по его словам, не удастся спрятаться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг-стрит-10. Такой сценарий вроде бы могли понять Кеннеди и Хрущев более 60 лет назад, но "не хотят осознать нынешние инфантильные д*билы, дорвавшиеся до власти на Западе".
На Медведева никто внимание не обращает, особенно в понедельник. Где-то со среды – четверга он выходит из запоя до выходных. Тогда уже можно как-то обрисовать положение внутри верхушки Кремля. Общее послание – истерическое. И Медведев может его отражать,
– сказал Роман Свитан.
Как в мире реагируют на очередные ядерные учения России
- В Пентагоне осудили действия Кремля и объяснили, что такие заявления с российской стороны содержат "безответственную риторику". В США заявили, что это абсолютно неуместно учитывая текущую ситуацию с безопасностью.
- Координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, чтобы уберечь свои войска от поражения западным оружием, Россия просто должна вывести их из Украины.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов сказал, что подобные заявления – не новые для Кремля и являются продолжением ядерного шантажа. Украинские спецслужбы не видят ничего нового в заявлениях России, кроме информационного эффекта.