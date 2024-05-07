Такою думкою в етері 24 Каналу поділився військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, наголосивши, що в російського військово-політичного керівництва зараз шалена істерика.
До теми Ризики зросли: чи може Росія наважитись на ядерний удар
Що турбує Кремль
За словами Світана, путінський режим натепер бентежить багато речей, зокрема:
- підготовка до удару по Керченському мосту.
- можливе залучення французьких та американських військ у війну проти Росії;
- дозвіл Великої Британії на використання британської зброї по російській території;
Окупанти розуміють, що не мають чого протиставити, тому намагаються заполонити інформаційний простір погрозами про ядерну зброю та підготовку терактів у Європі. Адже у липні – серпні у Франції мають відбутися Олімпійські ігри.
Загалом же 95% інформаційного сміття направлено на внутрішнє споживання – російське населення, яке живе задля телевізора та холодильника.
Про конвульсії Мєдвєдєва
Заступник голови російської Ради безпеки Дмітрій Мєдвєдєв погрожує "світовою катастрофою" у разі відправлення західних військ в Україну. Буцім таке рішення спричинить прямий вступ їхніх країн у війну, і Росія буде вимушена відповісти, але вже не на території України.
У такому випадку, за його словами, не вдасться заховатися ні на Капітолійському пагорбі, ні в Єлисейському палаці, ні на Даунінг-стріт-10. Такий сценарій начебто могли зрозуміти Кеннеді та Хрущов понад 60 років тому, але "не хочуть усвідомити нинішні інфантильні д*біли, що дорвалися до влади на Заході".
На Мєдвєдєва ніхто увагу не звертає, особливо у понеділок. Десь з середи – четверга він виходить із запою до вихідних. Тоді вже можна якось змалювати становище всередині верхівки Кремля. Загальне послання – істеричне. І Мєдвєдєв може його віддзеркалювати,
– сказав Роман Світан.
Як у світі реагують на чергові ядерні навчання Росії
- У Пентагоні засудили дії Кремля та пояснили, що такі заяви з російського боку містять "безвідповідальну риторику". У США заявили, що це абсолютно недоречно з огляду на поточну ситуацію з безпекою.
- Координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, щоб вберегти свої війська від ураження західною зброєю, Росія просто має вивести їх з України.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов сказав, що подібні заяви – не нові для Кремля та є продовженням ядерного шантажу. Українські спецслужби не бачать нічого нового у заявах Росії, крім інформаційного ефекту.