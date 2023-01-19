Скажет, что его заставили – Подоляк о действиях Медведева после поражения России

Дмитрий Медведев периодически угрожает Украине ядерным оружием. Однако то, что у России есть ядерный потенциал, не означает, что она может захватывать территории и убивать людей.

Об этом в интервью 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины. Он убежден, что после российского поражения Медведев будет делать вид, что его заставляли говорить то, о чем он сейчас заявляет.

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В ожидании заседания "Рамштайн" Дмитрий Медведев в очередной раз заговорил о ядерных угрозах.

Когда Россия проиграет, Медведев первым будет давать показания, что он сидел под принуждением. Эти тексты и угрозы писать какие-то незнакомые ему люди. Он, как юрист, быстро найдет формулу, почему он здесь ни при чем,

– заметил Подоляк.

Медведев будет оправдываться

По словам политика, Медведев может сказать, что он долгое время находился под влиянием определенных стимуляторов. Впоследствии даст свою кровь для анализа и выяснится, что он десятилетиями находился под влиянием "странных, иллюзорных" стимуляторов. Между тем, он будет убеждать всех, что его руки ничего не писали.

Подоляк подчеркнул, что аргументы Медведева выглядят как минимум странно. По словам Медведева, россияне вошли в другую страну убивать людей. Однако выяснилось, что в отличие от других стран Украина умеет давать отпор и бить очень больно, и россияне могут проиграть эту войну.

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Угрозы Медведева

Несмотря на то, что Россия в десятки раз больше оружия накопила, они не жалеют своих людей, потому что им вообще нет разницы, кто эти люди, Украина может выиграть эту войну, не считаясь с классической математикой. Единственный аргумент Медведева – то, что у них ядерное оружие,

– подчеркнул советник главы ОП.

Подоляк акцентировал, что этим Медведев говорит миру, что любая страна с ядерным оружием имеет право зайти куда угодно, убивать кого-либо в большом количестве, уничтожать гражданскую инфраструктуру и не нести за это ответственности.

Подоляк убежден, что это полностью нивелирует каркас глобальной безопасности, наработанный после Второй мировой войны. Политик предполагает, что более двухсот стран не хотят жить в таком мире, где 5, 6 или 7 стран будут иметь приоритетное право тебя убить.

"Нужно относиться к россиянам, как к людям с определенным дефицитом интеллектуальных способностей, и тогда все становится на свои места. Не надо анализировать, там нет логики, это достаточно примитивные люди. Это вырождение российской цивилизации, окончательное и безвозвратное", – резюмировал Подоляк.

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