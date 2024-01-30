Ранее экс президент России Дмитрий Медведев в своих соцсетях возмутил постом с угрозами. По его словам, в Кремле планируют воевать с Украиной при любом ее политическом курсе и при всех договоренностях. Медведев признал, что страна-агрессорка просто хочет захватить всю территорию нашего государства и уничтожить ее суверенитет.

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Медведеву возмутил новым заявлением в отношении Курилов

Как отметил "запасной" президент страны-агрессорки, России "наплевать на чувства японцев" по отношению к Курильским островам, потому что они якобы являются российскими и принадлежат только им.

Курильские острова будут активно развиваться и параллельно будет расти их стратегическая роль, в том числе размещение там новых видов вооружений,

– подчеркнул российский чиновник.

Он пригрозил, что "территориальный вопрос" будет закрыт "раз и навсегда" в соответствии с Конституцией России.

В частности, по словам Медведева, "американцам целующимся с французами гораздо легче, потому что они забыли о Хиросиме и Нагасаки".

Что известно о спорах по поводу Курильских островов