Раніше експрезидент Росії Дмітрій Медведєв у своїх соцмережах обурив дописом із погрозами. За його словами, у Кремлі планують воювати з Україною за будь-якого її політичного курсу та попри всі домовленості. Медведєв визнав, що країна-агресорка просто хоче захопити усю територію нашої держави та знищити її суверенітет.
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Мєдвєдєву обурив новою заявою щодо Курилів
Як зазначив "запасний" президент країни-агресорки, Росії "начхати на почуття японців" стосовно Курильських островів, бо вони буцімто є російськими та належать лише їм.
Курильські острови будуть активно розвиватися, і паралельно зростатиме їхня стратегічна роль, в тому числі розміщення там нових видів озброєнь,
– наголосив російський посадовець.
Він пригрозив, що "територіальне питання" буде закрите "раз і назавжди" відповідно до Конституції Росії.
Зокрема, за словами Мєдвєдєва, "американцям, які цілуються з французами, набагато легше, бо вони забули про Хіросіму і Нагасакі".
Що відомо про суперечки щодо Курильських островів
- У березні 2022 року Японія знову визнала захоплені Росією спірні Курильські острови незаконно окупованими. Таку заяву було зроблено на тлі погіршення відносин з Москвою після її повномасштабного вторгнення в Україну. Попереднього разу Японія називала Курили незаконно окупованими Росією ще у 2003 році.
- Протягом довгого періоду часу тривала "примирювальна політика" – в Японії сподівалися, що прогрес переговорів з Росією щодо Курил призведе до їх повернення в майбутньому. Водночас у проєкті дипломатичної "Синьої книги" зазначено, що острови, які називаються Південними Курилами в Росії та Північними територіями в Японії, є невіддільною частиною території Японії.
- Пізніше Верховна Рада України визнала, що Росія окупувала Курильські острови. Також закликала міжнародну спільноту продовжити вживати всі можливі заходи, щоб деокупувати територію. Звернення було створено для того, аби не допустити толерування пов'язаних з окупацією питань, привернути увагу на міжнародному рівні для підтримки суверенних територій Японії. Зокрема, це було здійснено, щоб прискорити фактичну реалізацію домовленостей 1956 року.
- Згодом, у квітні 2023 року, Японія знову заговорила про свої територіальні претензії щодо Курильських островів, які зараз окуповані Росією. Громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін розповів, що подібні меседжі свідчать про майбутні важливі політичні процеси.