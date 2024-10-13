Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в очередной раз прибегнул к угрозам в сторону Запада, в частности Польши. Пропагандист взялся за поучения в истории и назвал Варшаву "частью Российской империи".

Он также намекнул на вероятность развязывания Россией войны против стран Запада, отметив в своем телеграмм-канале, что якобы "не стоит будить зверя", передает 24 Канал.

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Медведев угрожает Польше агрессией

Недавно бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак пригрозил ударом по Санкт-Петербургу в случае военного конфликта России против балтийских стран. На такое заявление и отреагировал бывший президент страны-агрессора.

Преступник заявил, что Польша пережила в своей истории многочисленные разделы, намекая на способности России атаковать. По его словам, Варшава якобы была частью Российской империи, и пригрозил, что в случае "нападения на Россию" Польша получит ответ.

Еще один храбрый пшек появился. Бывший НГШ заплеванной Польши, по фамилии Анджейчак угрожает России нападением "непосредственно на Санкт-Петербург". Он бы, отставной дурак, вспомнил о многочисленных разделах Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?,

– заявил он.

Также Медведев устроил истерику из-за евроатлантического курса Украины, который прописан в Плане победы Владимира Зеленского. Также он пожаловался, что США продолжают оказывать военную поддержку Украине, якобы игнорируя масштабный ураган во Флориде.

Недавно он пригрозил Германии, что российские танки могут "появиться" возле Рейхстага в центре Берлина. Такую реакцию у "верного друга" российского диктатора Владимира Путина вызвала недавняя статья Bild, в которой говорится о военной операции в Курской области.