Він також натякнув на ймовірність розв'язання Росією війни проти країн Заходу, зазначивши у своєму телеграм-каналі, що буцімто "не варто будити звіра", передає 24 Канал.

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Медвєдєв погрожує Польщі агресією

Нещодавно колишній начальник Генерального штабу Польщі Раймунд Анджейчак пригрозив ударом по Санкт-Петербургу в разі військового конфлікту Росії проти балтійських країн. На таку заяву й відреагував колишній президент країни-агресорки.

Злочинець заявив, що Польща пережила у своїй історії численні розділи, натякаючи на спроможності Росії атакувати. За його словами, Варшава нібито була частиною Російської імперії, та пригрозив, що у разі "нападу на Росію" Польща отримає відповідь.

Ще один хоробрий пшек з'явився. Колишній НГШ запльованої Польщі, на прізвище Анджейчак погрожує Росії нападом "безпосередньо на Санкт-Петербург". Він би, відставний дурень, згадав про численні розділи Польщі й не будив звіра. А то ж Варшава була частиною Російської імперії. Скучив?,

– заявив він.

Також Медведєв влаштував істерику через євроатлантичний курс України, який прописаний у Плані перемоги Володимира Зеленського. Також він поскаржився, що США продовжують надавати військову підтримку Україні, нібито ігноруючи масштабний ураган у Флориді.

Нещодавно він пригрозив Німеччині, що російські танки можуть "з'явитися" біля Рейхстагу в центрі Берліна. Таку реакцію у "вірного друга" російського диктатора Владіміра Путіна спричинила нещодавня стаття Bild, у якій йдеться про військову операцію в Курській області.