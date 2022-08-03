Главному "адвокату" путина следует насторожиться после безумных заявлений медведева
Источник:фейсбук Владимира Фесенко
Что у дмитрия медведева на языке и в его постах, то у путина в уме. Поэтому не только Грузии и Казахстану нужно быть настороже.
Стамбул не "наш"
А то не дай Бог экс-президенту россии расскажут, например, что все последние русские цари мечтали поставить русский флаг над Константинополем (ныне Стамбул).
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Кстати, слабо димону написать о территориальных претензиях к Турции, с которой российская империя воевала несколько веков подряд? Боится ли Эрдогана?
Также интересно, а как Эрдоган отреагировал бы на такие письмена? Или по-прежнему продолжал бы убеждать, что к путину относятся несправедливо и с россией нужно вести диалог?
Средневековье поставили на паузу
Недавно появилось сообщение, что 35% россиян убеждены, что Солнце обращается вокруг Земли (по данным российской социологической службы Всероссийского центра изучения общественного мнения).
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Теперь жду гневного опровержения со стороны медведева. Судя по его постам, Солнце должно вращаться только вокруг россии. Не удивлюсь, если так думает и большинство россиян (по крайней мере, тех, кто поддерживает путина).
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