Бывший президент России Дмитрий Медведев не в себе от ярости из-за того, что его страна – это "законная цель" для Украины. Медведев с истерикой заявляет, что против России якобы воюет Великобритания.

Медведев написал в твиттере, что любое должностное лицо Великобритании якобы может рассматриваться как "законная военная цель" Москвы, пишет 24 Канал. Таким образом, заместитель председателя Совбеза России ответил на слова главы МИД Британии Джеймса Клеверли.

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Медведев угрожает убивать чиновников из Великобритании

Британский дипломат на фоне атаки неизвестных дронов на Москву сказал, что Украина может защищаться за пределами своих границ. В ответ Медведев цинично заявил, что Лондон якобы "де-факто ведет войну против России". Он назвал Британию "вечным врагом" России.

В этом контексте следует напомнить шутку президента Владимира Зеленского, который высмеял российский нарратив, будто НАТО воюет с Россией. Суть шутки в том, что Россия понесла огромные потери, хотя войска НАТО даже не вступили в войну.

Эта шутка четко иллюстрирует попытку российской пропаганды убедить россиян враждебно со стороны Запада и оправдать поражение в войне против Украины. Риторика Медведева о якобы "войне" Британии против России также является доказательством соответствующей манипуляции.

Вместе с тем Медведев посетовал, что "сегодня Великобритания выступает союзником Украины, оказывая ей военную помощь в виде оборудования и специалистов", то есть "де-факто ведет против России необъявленную войну".

В таком случае любое из его должностных лиц (как военных, так и гражданских, способствующих войне) может рассматриваться как законная военная цель,

– заявил экспрезидент России.

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