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      Медведев прилетел в Кыргызстан на фоне столкновений и задержания экс-президента Атамбаева

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      Дмитрий Медведев в Кыргызстане
      Дмитрий Медведев в Кыргызстане / Getty Images

      Российский премьер Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан. Согласно официальной версии, на курорте Чолпон-Ата на озере Иссык-Куль он планирует принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое запланировано на пятницу, 9 августа.

      Медведев также должен встретиться с действующим президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, однако с ним состоится отдельный разговор.

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      Также глава правительства РФ встретится с премьером Беларуси Сергеем Румасом, премьером Армении Николом Пашиняном и главой правительства Кыргызстана Мухаммедкалием Абылгазиевим.

      Что касается самого форума, то стороны будут обсуждать отношения в рамках Евразийского экономического союза.

      В Евразийском межправительственном совете участвуют Кыргызстан, Россия, Армения, Беларусь и Казахстан. Все они являются членами Евразийского экономического союза. Ожидается, что руководителей правительств этих государств примет президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

      Заметим, что Медведев уже высказался о задержании экс-президента Кыргызстана Аламазбека Атамбаева. В частности, он сообщил, что обсудит всю эту ситуацию с руководством страны, пишет BBC .

      Это, конечно, внутреннее дело самого Кыргызстана. Но мы, конечно, не можем относиться к происходящему равнодушно и наблюдаем за развитием событий,
       – отметил Медведев.

      В то же время он выразил надежду, что последние события в Кыргызстане не повлияют на работу евразийских структур.

      Задержание Атамбаева состоялось 8 августа. Перед этим спецназовцы провели несколько неудачных штурмов его дома. В результате столкновений один силовик погиб и по меньшей мере 52 человек получили ранения.

      Важно! Задержание экс-президента Кыргызстана Атамбаева: появилось видео

      Атамбаева подозревают в коррупции, незаконном обогащении и считают свидетелем по делу о незаконном освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева. Поскольку он трижды не являлся на допрос по вызову МВД, то по киргизскому законодательству, силовики долны были принудительно его доставить в следователей.

      Подробнее с биографией Алмазбека Атамбаева Вы можете ознакомится по этой ссылке

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      Теги: Новости России Новости политики Штурм резиденции Атамбаева Киргизстан Дмитрий Медведев
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