Медведев прилетел в Кыргызстан на фоне столкновений и задержания экс-президента Атамбаева

Российский премьер Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан. Согласно официальной версии, на курорте Чолпон-Ата на озере Иссык-Куль он планирует принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое запланировано на пятницу, 9 августа.

Медведев также должен встретиться с действующим президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым , однако с ним состоится отдельный разговор.

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Также глава правительства РФ встретится с премьером Беларуси Сергеем Румасом, премьером Армении Николом Пашиняном и главой правительства Кыргызстана Мухаммедкалием Абылгазиевим.

Что касается самого форума, то стороны будут обсуждать отношения в рамках Евразийского экономического союза.

В Евразийском межправительственном совете участвуют Кыргызстан, Россия, Армения, Беларусь и Казахстан. Все они являются членами Евразийского экономического союза. Ожидается, что руководителей правительств этих государств примет президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Заметим, что Медведев уже высказался о задержании экс-президента Кыргызстана Аламазбека Атамбаева . В частности, он сообщил, что обсудит всю эту ситуацию с руководством страны, пишет BBC .

Это, конечно, внутреннее дело самого Кыргызстана. Но мы, конечно, не можем относиться к происходящему равнодушно и наблюдаем за развитием событий,

– отметил Медведев.

В то же время он выразил надежду, что последние события в Кыргызстане не повлияют на работу евразийских структур.

Задержание Атамбаева состоялось 8 августа. Перед этим спецназовцы провели несколько неудачных штурмов его дома. В результате столкновений один силовик погиб и по меньшей мере 52 человек получили ранения.

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Атамбаева подозревают в коррупции, незаконном обогащении и считают свидетелем по делу о незаконном освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева. Поскольку он трижды не являлся на допрос по вызову МВД, то по киргизскому законодательству, силовики долны были принудительно его доставить в следователей.