Медведєв прилетів у Киргизстан на тлі заворушень і затримання екс-президента Атамбаєва

Російський прем’єр Дмитро Медведєв прибув до Киргизстану. Згідно з офіційною версією, на курорті Чолпон-Ата на озері Іссик-Куль він планує взяти участь у засіданні Євразійського міжурядової ради, яке заплановано на п'ятницю, 9 серпня.

Медведєв також має зустрітися з чинним президентом Киргизстану Сооронбаєм Жеенбековим, однак з ним відбудеться окрема розмова.

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Також голова уряду РФ зустрінеться з прем'єром Білорусі Сергієм Румасом, прем'єром Вірменії Ніколом Пашіняном і главою уряду Киргизстану Мухаммедкалиєм Абилгазієвим.

Щодо самого форуму, то сторони обговорюватимуть взаємини у межах Євразійського економічного союзу.

У Євразійській міжурядовій раді беруть участь Киргизстан, Росія, Вірменія, Білорусь і Казахстан. Усі вони є членами Євразійського економічного союзу. Очікується, що очільників урядів цих держав прийме президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков.

Зауважимо, що Медведєв вже висловився про затримання екс-президента Киргизстану Аламазбека Атамбаєва. Зокрема, він повідомив, що обговорить усю цю ситуацію з керівництвом країни, пише BBC.

Це, звісно, внутрішня справа самого Киргизстану. Але ми, звичайно, не можемо ставитися до цих подій байдуже та спостерігаємо за розвитком подій,

– зауважив Медведєв.

Водночас він висловив сподівання, що останні події у Киргизстані не вплинуть на роботу євразійських структур.

Затримання Атамбаєва відбулося 8 серпня. Перед цим спецпризначенці провели кілька невдалих штурмів його будинку. Внаслідок заворушень один силовик загинув і щонайменше 52 осіб зазнали поранень.

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Атамбаєва підозрюють у корупції, незаконному збагаченні та вважають свідком у справі про незаконне звільнення "злодія в законі" Азіза Батукаєва. Оскільки він тричі не приходив на допит за викликом МВС, то за киргизьким законодавством, силовики мали примусово його доправити до слідчих.

Детальніше з біографією Алмазбека Атамбаєва Ви можете ознайомитися за цим посиланням.