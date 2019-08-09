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      Медведєв прилетів у Киргизстан на тлі заворушень і затримання екс-президента Атамбаєва

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      Дмитро Медведєв у Киргизстані
      Дмитро Медведєв у Киргизстані / Getty Images

      Російський прем’єр Дмитро Медведєв прибув до Киргизстану. Згідно з офіційною версією, на курорті Чолпон-Ата на озері Іссик-Куль він планує взяти участь у засіданні Євразійського міжурядової ради, яке заплановано на п'ятницю, 9 серпня.

      Медведєв також має зустрітися з чинним президентом Киргизстану Сооронбаєм Жеенбековим, однак з ним відбудеться окрема розмова.

      Звернуть увагу! Затримання екс-президента Киргизстану Атамбаєва: останні події

      Також голова уряду РФ зустрінеться з прем'єром Білорусі Сергієм Румасом, прем'єром Вірменії Ніколом Пашіняном і главою уряду Киргизстану Мухаммедкалиєм Абилгазієвим.

      Щодо самого форуму, то сторони обговорюватимуть взаємини у межах Євразійського економічного союзу.

      У Євразійській міжурядовій раді беруть участь Киргизстан, Росія, Вірменія, Білорусь і Казахстан. Усі вони є членами Євразійського економічного союзу. Очікується, що очільників урядів цих держав прийме президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков.

      Зауважимо, що Медведєв вже висловився про затримання екс-президента Киргизстану Аламазбека Атамбаєва. Зокрема, він повідомив, що обговорить усю цю ситуацію з керівництвом країни, пише BBC.

      Це, звісно, внутрішня справа самого Киргизстану. Але ми, звичайно, не можемо ставитися до цих подій байдуже та спостерігаємо за розвитком подій,
      – зауважив Медведєв.

      Водночас він висловив сподівання, що останні події у Киргизстані не вплинуть на роботу євразійських структур.

      Затримання Атамбаєва відбулося 8 серпня. Перед цим спецпризначенці провели кілька невдалих штурмів його будинку. Внаслідок заворушень один силовик загинув і щонайменше 52 осіб зазнали поранень.

      Важливо! Затримання екс-президента Киргизстану Атамбаєва: з'явилося відео

      Атамбаєва підозрюють у корупції, незаконному збагаченні та вважають свідком у справі про незаконне звільнення "злодія в законі" Азіза Батукаєва. Оскільки він тричі не приходив на допит за викликом МВС, то за киргизьким законодавством, силовики мали примусово його доправити до слідчих.

      Детальніше з біографією Алмазбека Атамбаєва Ви можете ознайомитися за цим посиланням. 

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      Теги: Новини Росії Новини політики Киргизстан Штурм резиденції Атамбаєва Дмитро Медведєв
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