Полигон "Тоцкий" в Оренбургской области – учебный. Там тренируются солдаты перед тем, как отправиться воевать в Украину.

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Что произошло

В ходе проверки Медведев ограничился только тем, что ему показали. Были определенные "учебные точки" на территории полигона, а также демонстрация техники.

Ему показали новую военную технику, хотя у нас были танки старого образца: привезли нам из другого округа три новых танка. Когда подъехал Медведев, танкистам поступила команда из трех танков сделать десять. И вот бедные танкисты непрерывно катались кругами, чтобы сымитировать больше танков,

– рассказал один из российских военных.

Что интересно, на поведение личного состава визит высокого гостя не повлиял. "Нас пугали: вот, сам Медведев приедет, но, конечно, это никого не останавливало так же пить", – говорит российский солдат.

Причем здесь Медведев

В настоящее время он заместитель председателя Совета безопасности России. Именно Медведев отвечает за масштабную кампанию по набору контрактников в российскую армию. Ее начали в апреле 2023 года, а к концу года планируют набрать 400 тысяч. Подготовку контрактников и приехал проверять Медведев. Отчитываться должен был Путину о "политической и боевой подготовке будущих участников спецоперации".

Однако, как отмечают журналисты, сейчас идут воевать только те, кто хочет заработать. Все "патриоты" закончились еще в прошлом году.

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На полигонах пытают людей, а Медведев и Шойгу не видят

Поскольку в армии из-за указа Путина о помиловании большой наплыв уголовников, с ними не могут справиться. Эти люди – убийцы и насильники. Именно по этим статьям они отбывали наказание. В новой 25-й армии их 80%.

Зэки не уважают армейский устав, могут избить офицера, пьянствовать и уходят в самоволку. Иногда их приходится искать в других городах. Поэтому армейцы предпринимают рискованные и отчаянные шаги –например, держат алкоголиков в наручниках.

Журналисты проанализировали спутниковые снимки полигонов "Прудбой" в Волгоградской области и "Тоцкий" в Оренбургской. Там видны странные дыры в земле – солдаты говорят, что это ямы для пыток. Туда бросают "буйных" – тех, кто сильно пьет или бунтует. Медведев, будучи на обоих полигонах, не заметил этих ям. Медийщики уверены: никто из проверяющих в российской армии не пойдет по своей воле туда, куда его не отвело командование. Если кто-то слишком любопытный – он быстро теряет должность.

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