Полігон "Тоцький" в Оренбурзькій області є навчальним. Там тренуються солдати перед тим, як вирушити воювати в Україну.

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Що відбулося

Під час перевірки Мєдвєдєв обмежився тільки тим, що йому показали. Були певні "навчальні точки" на території полігону, а також демонстрація техніки.

Йому показали нову військову техніку, хоч у нас були танки старого зразка: привезли нам з іншого округу три нові танки. Коли під'їхав Медведєв, танкістам надійшла команда із трьох танків зробити десять. І ось бідні танкісти безперервно каталися колами, щоб зімітувати більше танків,

– розповів один із російських військових.

Що цікаво, на поведінку особового складу візит високого гостя не вплинув. "Нас лякали: от, сам Медведєв приїде, але, звичайно, це нікого не зупиняло так само пити", – говорить російський солдат.

До чого тут Мєдвєдєв

Зараз він заступник голови Ради Безпеки Росії. Саме Мєдвєдєв відповідає за масштабну кампанію з набору контрактників до російської армії. Її розпочали у квітні 2023, а до кінця року планують набрати 400 тисяч. Підготовку контрактників і приїхав перевіряти Мєдвєдєв. Звітувати мав самому Путіну про "політичну та бойову підготовку майбутніх учасників спецоперації".

Утім, як зазначають журналісти, зараз ідуть воювати тільки ті, хто хоче заробити. Усі "патріоти" закінчилися ще торік.

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На полігонах катують людей, а Мєдвєдєв і Шойгу не бачать

Оскільки в армії через указ Путіна про помилування великий наплив кримінальників, із ними не можуть впоратися. Ці люди – убивці та ґвалтівники. Саме за цими статтями вони відбували покарання. У новоствореній 25-й армії їх 80%.

Зеки не поважають армійський устав, можуть побити офіцера, пиячать і йдуть в самоволку. Часом їх доводиться шукати в інших містах. Через це армійці вдаються до ризикованих і відчайдушних кроків – наприклад, тримають алкоголіків у наручниках.

Журналісти проаналізували супутникові знімки полігонів "Прудбой" у Волгоградській області та "Тоцький" в Оренбурзькій. Там видно дивні дірки в землі – солдати кажуть, що це ями для катування. Туди кидають "буйних" –тих, хто сильно пиячить, або бунтує. Мєдвєдєв, бувши на обох полігонах, не помітив цих ям. Медійники упевнені: ніхто з перевірників у російській армії не піде з власної волі туди, куди його не відвело командування. Якщо ж хтось надто цікавий – він швидко втрачає посаду.

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