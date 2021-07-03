Пылало более 5 часов: в Мексиканском заливе наконец потушили пожар на трубопроводе

Масштабный пожар, вспыхнувший на подводном трубопроводе в Мексиканском заливе, смогли полностью ликвидировать. На это ушло немало сил и более 5 часов работы.

Руководитель мексиканского регулятора нефтяной безопасности ASEA Ангел Каррисалес заверил, что инцидент не привел к разливу нефти.

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Причины возгорания будут расследовать компетентные органы. Известно, что причиной инцидента была неисправность одного из клапанов на глубине примерно 80 метров

Отметим, что из-за аварии загорелась поверхность океана. В сети пожар назвали "огненным глазом" из-за круговой формы пламени.

По данным одного из источников, работники компании использовали азот для борьбы с огнем. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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