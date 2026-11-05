Мелания Трамп может расширить помощь Украине: о чем договариваются в Белом доме

Первая леди США Мелания Трамп может расширить свою гуманитарную деятельность, связанную с Украиной. После миссии по эвакуации жителей оккупированных Олешек в Белом доме объявили о ее встрече с представителями Украины и России. Впрочем, за этой инициативой может стоять не только желание помочь украинцам, но и стремление Дональда Трампа улучшить публичный имидж своей семьи.

О том, почему Мелания Трамп стала лицом гуманитарного направления и как ее деятельность может быть связана с политическими интересами президента США, в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказала политолог и американист Александра Филиппенко.

Мелания Трамп может расширить гуманитарную миссию в Украине

3 ноября Белый дом сообщил, что 5 ноября Мелания Трамп встретится с представителями Украины и России. Мероприятие будет посвящено прекращению огня в районе оккупированных Олешек в Херсонской области. При этом американская сторона не уточнила, кто именно будет участвовать во встрече от Киева и Москвы.

Ранее первая леди США заявляла, что присоединилась к организации гуманитарной миссии в Олешках. Во время локального прекращения огня жители города могли получить помощь и выехать с опасной территории. Из Олешек эвакуировали почти 800 человек.

Филиппенко считает, что эта деятельность может стать началом более широкой гуманитарной инициативы с участием Мелании Трамп. В частности, речь идет о помощи жителям других населенных пунктов, оказавшихся в опасности из-за российской оккупации.

Мы можем увидеть что-то подобное и в дальнейшем. Это, конечно, я снова говорю очень цинично, политически связано с тем, что для Дональда Трампа важно показать, как его семья на самом деле помогает людям, спасает жизни,

– пояснила политолог.

По ее словам, для американской администрации такие инициативы могут стать возможностью продемонстрировать конкретный гуманитарный результат. В то же время дальнейшее расширение миссии будет зависеть и от готовности России соглашаться на локальные перемирия и эвакуационные меры.

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Почему гуманитарная миссия может быть выгодна Трампу

Филиппенко обращает внимание на то, что гуманитарная деятельность Мелании Трамп происходит на фоне вопросов к окружению президента США и его семье. Поэтому публичная роль первой леди в возвращении украинцев может помогать Дональду Трампу формировать иной образ своей семьи – как семьи, которая спасает людей и занимается гуманитарными вопросами.

Однако эксперт сомневается, что Мелания самостоятельно организует все процессы. По ее мнению, к этому привлечены профессиональные дипломаты, Государственный департамент США и специалисты по урегулированию конфликтов.

"Конечно, этим занимается группа людей. Конечно, это профессиональные дипломаты, конечно, это Госдепартамент, конечно, это люди, профессионально связанные с урегулированием конфликтов. И, конечно же, это не одна Мелания Трамп", – подчеркнула Филиппенко.

Гуманитарная инициатива Мелании может иметь аналогичный пиар-эффект для семьи Трампов. Однако эксперт подчеркивает: даже если эта деятельность имеет политическую составляющую, ее практический результат не стоит недооценивать.

Если эта пиар-акция продолжается, но приведет к прекращению огня – замечательно. Спасибо, госпожа Трамп. Прекрасно, госпожа Мелания Трамп,

– подытожила Филиппенко.

Мелания Трамп уже участвовала в возвращении украинских детей

Гуманитарная деятельность первой леди США не ограничивается историей с Олешками. В июле 2026 года Белый дом сообщал, что при ее содействии удалось воссоединить с семьями еще пятерых украинских детей. Всего на тот момент речь шла о пяти таких группах воссоединений.

Теперь в Белом доме анонсировали новую встречу с участием представителей Украины и России. Она должна состояться 5 ноября и будет касаться гуманитарной миссии в Олешках. Однако пока речь не идет о полноценных мирных переговорах между государствами: заявленная тема встречи – именно локальное прекращение огня и гуманитарная помощь.

Филиппенко считает, что подобные инициативы могут продолжиться в других населенных пунктах, если Россия согласится на такие договоренности. И даже если они не приведут к окончанию войны, возможность эвакуировать мирных жителей, вернуть детей или освободить пленных уже будет иметь важное значение.