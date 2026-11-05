Мелания Трамп провела встречу после перемирия в Олешках: главные заявления США и Украины

Мелания Трамп 5 ноября приняла украинскую и российскую делегации в Белом доме. От Украины присутствували Лубинец и Арахамия, а от России – Лантратова и Дмитриев.

24 Канал передает основные заявления первой леди США.

О чем шла речь во время встречи