Мелания Трамп провела встречу после перемирия в Олешках: главные заявления США и Украины
Мелания Трамп 5 ноября приняла украинскую и российскую делегации в Белом доме. От Украины присутствували Лубинец и Арахамия, а от России – Лантратова и Дмитриев.
24 Канал передает основные заявления первой леди США.
О чем шла речь во время встречи
Мелания Трамп написала личные письма Путину и Зеленскому и передала их высокопоставленным чиновникам обеих стран для передачи. Благодаря перемирию в Олешках обе стороны осваивают механизмы поддержания послевоенного мира, Арахамия призвал к деэскалации и проведению подобных миссий в будущем. Он выразил благодарность Мелании Трамп и американскому народу за поддержку Украины. Мелани, когда все началось, когда к нам присоединилась ваша команда, 5 % верили в успех, а 95 % были настроены скептически. Теперь все свершилось, и все перевернулось. Теперь 95% людей верят в то, что мы можем делать такие вещи. 5% по-прежнему испытывают скептицизм, но жизнь продолжается. Я хотел бы лично поблагодарить господина Марка Бекмана. Без него ничего бы не произошло, Он отметил, что это была самая масштабная деэскалация с 2022 года. Жители Херсонской области, не только в Олешках, почувствовали облегчение. Они не верили. В первый день они оставались в своих домах. На второй день люди вышли на улицы. Они начали посещать свои разбитые, разрушенные дома, собирать свои вещи, Я участвовала на каждом этапе реализации плана и планирования. Я просматривала планы, аэрофотоснимки, обсуждала маршруты, больницы, медицинскую помощь, имеющиеся средства эвакуации. Мы говорили о графике операции, о ее временных рамках, Мелания Трамп заявила, что начала готовить гуманитарную миссию в Олешках еще в сентябре. 23 октября Россия и Украина подписали соглашение на двух языках. По ее словам, благодаря этому почти 900 человек получили медицинскую помощь. Миссия позволила на 5 дней снизить интенсивность боевых действий в Херсонской области. Люди смогли выйти на улицы и вернуться в свои поврежденные дома: Я осознала, какая тяжелая ситуация сложилась в Олешках еще в сентябре. Осознавая срочность ситуации, я действовала незамедлительно и направила Марка Бетмена в качестве своего заместителя, чтобы он вел переговоры с Россией и Украиной от моего имени ради мира в Олешках. Обе страны приветствовали мое вмешательство, признав, что предыдущие попытки установить прекращение огня в этой части Украины не увенчались успехом. Выражаю глубокую благодарность Яне Лантратовой, Уполномоченной по правам человека в Российской Федерации. Ваша самоотверженность дарит надежду и достоинство тем, кто пострадал от войны. Спасибо Вам, Прекращение огня в Олешках было бы невозможно без президента Путина и президента Зеленского. Их сотрудничество создает важный прецедент для продвижения мира во всем регионе, Нам нужно двигаться к прочному миру, Мелания Трамп заявила, что надеется, что перемирие в Олешках будет способствовать установлению более прочного мира: Любые значимые изменения начинаются с маленькой искры. Важно не скромное начало, а решимость превратить его в нечто выдающееся.
– заявил председатель фракции "Слуга народа".
– сказал Арахамия.
– добавил представитель Украины.
– рассказала первая леди США.
– Мелания Трамп.
– заявила первая леди США.
– Мелания Трамп.
Мелания Трамп написала личные письма Путину и Зеленскому и передала их высокопоставленным чиновникам обеих стран для передачи.
Благодаря перемирию в Олешках обе стороны осваивают механизмы поддержания послевоенного мира,
Арахамия призвал к деэскалации и проведению подобных миссий в будущем. Он выразил благодарность Мелании Трамп и американскому народу за поддержку Украины.
Мелани, когда все началось, когда к нам присоединилась ваша команда, 5 % верили в успех, а 95 % были настроены скептически. Теперь все свершилось, и все перевернулось. Теперь 95% людей верят в то, что мы можем делать такие вещи. 5% по-прежнему испытывают скептицизм, но жизнь продолжается. Я хотел бы лично поблагодарить господина Марка Бекмана. Без него ничего бы не произошло,
Он отметил, что это была самая масштабная деэскалация с 2022 года.
Жители Херсонской области, не только в Олешках, почувствовали облегчение. Они не верили. В первый день они оставались в своих домах. На второй день люди вышли на улицы. Они начали посещать свои разбитые, разрушенные дома, собирать свои вещи,
Я участвовала на каждом этапе реализации плана и планирования. Я просматривала планы, аэрофотоснимки, обсуждала маршруты, больницы, медицинскую помощь, имеющиеся средства эвакуации. Мы говорили о графике операции, о ее временных рамках,
Мелания Трамп заявила, что начала готовить гуманитарную миссию в Олешках еще в сентябре. 23 октября Россия и Украина подписали соглашение на двух языках. По ее словам, благодаря этому почти 900 человек получили медицинскую помощь.
Миссия позволила на 5 дней снизить интенсивность боевых действий в Херсонской области. Люди смогли выйти на улицы и вернуться в свои поврежденные дома:
Я осознала, какая тяжелая ситуация сложилась в Олешках еще в сентябре. Осознавая срочность ситуации, я действовала незамедлительно и направила Марка Бетмена в качестве своего заместителя, чтобы он вел переговоры с Россией и Украиной от моего имени ради мира в Олешках. Обе страны приветствовали мое вмешательство, признав, что предыдущие попытки установить прекращение огня в этой части Украины не увенчались успехом.
Выражаю глубокую благодарность Яне Лантратовой, Уполномоченной по правам человека в Российской Федерации. Ваша самоотверженность дарит надежду и достоинство тем, кто пострадал от войны. Спасибо Вам,
Прекращение огня в Олешках было бы невозможно без президента Путина и президента Зеленского. Их сотрудничество создает важный прецедент для продвижения мира во всем регионе,
Нам нужно двигаться к прочному миру,
Мелания Трамп заявила, что надеется, что перемирие в Олешках будет способствовать установлению более прочного мира:
Любые значимые изменения начинаются с маленькой искры. Важно не скромное начало, а решимость превратить его в нечто выдающееся.