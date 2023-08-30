Мы были вместе в эти сложные времена, – Мелинда Симмонс записала прощальное обращение к Украине

Посол Великобритании Мелинда Симмонс, которая завершает миссию в Украине, записала видеообращение. В нем дипломат обратилась к украинцам на украинском языке.

Мелинда Симмонс выразила уверенность в победе Украины. Также она поблагодарила всех, кто был рядом в это сложное время. Новым послом Британии в Украине станет Мартин Харрис.

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О чем видео

Украина победит, и мы обязательно встретимся снова. Великобритания с вами до конца! До победы и после нее,

– сказала Симмонс.

В ее честь назвали круассан. Слоеное изделие под названием "Мелинда" можно увидеть на видео. Презентовавшая его девушка сказала, что это в знак благодарности за поддержку Украины в последние полтора года и за нашу общую борьбу. И разрыдалась, не сдержав эмоций.

Круассан "Мелинда" / Скриншот 24 Канала

Что известно о после

Мелинда Симмонс заняла должность посла Соединенного Королевства в Украине в 2019 году. За это время Британия стала одним из ближайших союзников Украины и одной из стран, которые оказали больше всего помощи во время войны.

Помощь оружием Лондон начал присылать еще накануне полномасштабного вторжения россиян. А приезд британского премьера Бориса Джонсона в Украину в апреле 2022 года положил начало традиции визитов иностранных лидеров в Киев в знак солидарности и поддержки.

Напоследок Симмонс дала большое интервью ВВС, в котором рассказала, что украинцам не стоит воспринимать Запад как единый организм, более эффективно говорить о группах стран – G7, НАТО и т.д.

Одна из вещей, которую приходится делать Украине, – это снова и снова доказывать, что она – ценный партнер для огромного разнообразия стран, оказывающих поддержку: военную, финансовую и т.п. Ведь эти страны подключаются и оказывают такую поддержку впервые в истории. Украинцам трудно понять, почему Украине нужно постоянно показывать миру, что именно это и нужно делать,

– подчеркнула Мелинда Симмонс.

Поэтому важно "смотреть на все это глазами иностранных правительств, которые предоставляют деньги или военное оборудование".

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Десерт в честь политика

Это уже второй круассан, который называют в честь британского политического деятеля – первым стал "Борис Джонсонюк" в честь тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Забавное название появилось потому, что в соцсетях ник Джонсона, который делал очень много заявлений и дел в поддержку Украины, называется borisjohnsonuk. Домен uk "украинизировали", превратив его в частицу фамилии.

Что интересно, именно Мелинда Симмонс увидела в кафе этот десерт в прошлом году. Об этом она написала в твиттере, выложив фото. Круассан украшен кремом, похожим на растрепанную прическу Бориса Джонсона.