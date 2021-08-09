Температура в Украине растет быстрее, – посол Симмонс объяснила, почему шахты стоит закрыть

В Украину впервые приехала госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс. В интервью одному из украинских изданий она акцентировала внимание на климатических проблемах Украины. По ее мнению, одним из способов защиты окружающей среды является сокращение добычи угля.

По словам Мелинды Симмонс, результаты климатических изменений отражаются на аграрной отрасли и урожайности. Заметное увеличение чрезвычайных ситуаций в Украине, в частности наводнений в западных областях. Основанием для наводнений являются вырубки лесов и рост температуры.

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"Результаты изменений климата отражаются на Украине быстрее, чем во многих других странах мира", – подчеркнула Симмонс.

Сокращение добычи угля

По словам чиновника, уже сейчас сложно согласовать уменьшение выбросов. Это требует комплексных изменений, которые будут касаться не только правительства, но и всех граждан.

"Помощь доступна при условии, что правительство будет иметь четкий план, а люди и местные общины будут понимать, что этот план будет иметь влияние на их жизнь и позволит им сохранить свой бизнес", – подчеркнула Симмонс.

Одним из самых главных преобразований для Украины станет сокращение добычи угля. Особенно сложно это будет в областях, где общины зависят от работы в шахтах.

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Симмонс убеждена, что украинцам следует объяснять, как повлияет на их жизнь переход на "зеленую" энергетику. Власти важно не подходить к этому вопросу лишь как к экономическому или политическому.

Сотрудничество для сохранения окружающей среды

Великобритания в свое время прошла через болезненный процесс закрытия угольных шахт. Впрочем сейчас страна является одной из самых успешных в мире в сфере изменения источников поставок энергоресурсов.

Между Украиной и Великобританией может образоваться новое направление сотрудничества. Оно будет касаться предотвращения изменений климата и сохранения окружающей среды.

"На местном уровне уже начинают понимать, что надо делать, но полного комплексного понимания связи между этими событиями и изменениями климата еще нет", – подчеркнула Симмонс.

Госпожа посол отметила, что нужно доносить информацию о климатических изменениях до широкой публики простыми словами. Объяснять, как повышение температуры воздуха повлияет на урожай, посевы и даже целостность жилья. Таким образом будет проще вести диалог внутри страны.

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