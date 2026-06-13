Корреспондент из Запорожья рассказал 24 Каналу, что оккупационные власти не могут обеспечить ни одной базовой потребности, зато разбросали с дронов листовки с призывом "вместе приближаем победу".

Смотрите также: "К этому готовились войска НАТО": Украина совершила невозможное в Крыму

Что известно о ситуации на оккупированных территориях Запорожской области?

На оккупированных территориях бензина либо нет вообще, либо за ним стоят очереди по полдня, пока спекулянты продают его вдвое дороже.

Оккупационная пропаганда пытается замалчивать реальное положение дел, однако правда постоянно просачивается наружу. Выразительным символом "праздника" стали фото из парка в Мелитополе, где трое детей танцуют под открытым небом. Оккупанты подают это как "заботу добровольцев о досуге местных жителей".

Оккупанты признают, что энергетическая инфраструктура Запорожской области понесла значительные потери из-за "внешнего воздействия" — подавляющее большинство населенных пунктов осталось без света, и никто не берется назвать сроки восстановления. Российские военные вынуждены переходить на дизель-генераторы, но и с соляркой для них катастрофическая нехватка,

– рассказал корреспондент.

Реакция оккупационных властей на коллапс инфраструктуры оказалась красноречивой: максимум, что "Единая Россия" могла предложить жителям Мелитополя, — бесплатно зарядить телефон и воспользоваться холодильником для лекарств в партийном штабе. В День России же над Запорожьем с дрона разбрасывали листовки с лозунгами о "единстве сердец".

"Интересно было бы посмотреть, как какой-нибудь единоросс попытался бы раздавать такие листовки на центральном проспекте Запорожья – полиция просто не успела бы спасти его от расправы. Люди, которые ежедневно живут под атаками дронов, разорвали бы его на куски. За 12 лет войны мы видели много примеров умственной деградации этого народа – и эти листовки очередной из них", – подчеркнул корреспондент.

Почему оккупационные власти не могут справиться с энергетическим кризисом: смотрите в видео

Что известно о преступлениях россиян на оккупированных территориях?

Российский генерал Андрей Гурулев в эфире собственного шоу публично признался в военном преступлении, совершенном в 2014 году на Донбассе. Военный откровенно рассказал, что во время попыток захватить населенный пункт отдал приказ открыть артиллерийский огонь по жилой застройке, в частности по церкви, где укрывались мирные жители. В результате этого обстрела погибли женщина и ребенок.

Впоследствии, встретившись со священником храма, Гурулев цинично подтвердил свою причастность к атаке, оправдывая убийство гражданских лиц необходимостью сохранить жизнь собственных солдат. Генерал заявил, что не ожидает прощения, переложив ответственность за содеянное на судьбу и божий суд.