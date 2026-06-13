шКореспондент із Запоріжжя розповів 24 Каналу, що окупаційна влада не може забезпечити жодної базової потреби, натомість розкинула з дронів листівки із закликом "наближаємо перемогу разом".

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Що відомо про ситуацію на окупованих територіях Запорізької області?

На окупованих територіях бензину або немає взагалі, або за ним стоять черги по пів дня, поки перекупи продають його вдвічі дорожче.

Окупаційна пропаганда намагається замовчувати реальний стан речей, однак правда постійно просочується назовні. Промовистим символом "свята" стали фото з парку в Мелітополі, де троє дітей танцюють просто неба. Окупанти подають це як "турботу добровольців про дозвілля місцевих жителів".

Окупанти визнають, що енергетична інфраструктура Запорізької області зазнала значних втрат через "зовнішній вплив" – переважна більшість населених пунктів залишилася без світла, і ніхто не береться назвати терміни відновлення. Російські військові змушені переходити на дизель-генератори, але й із соляркою для них катастрофічна нестача,

– розповів кореспондент.

Відповідь окупаційної влади на колапс інфраструктури виявилася красномовною: максимум, що могла запропонувати "Єдина Росія" мешканців Мелітополя – безплатно зарядити телефон і скористатися холодильником для ліків у партійному штабі. На день Росії ж над Запоріжжям з дрона розкидали листівки із гаслами про "єдність сердець".

"Цікаво було б подивитися, як якийсь єдинорос спробував би роздавати такі листівки на центральному проспекті Запоріжжя – поліція просто не встигла б його врятувати від розправи. Люди, які щодня живуть під атаками дронів, розірвали б його на шматки. За 12 років війни ми бачили багато прикладів розумової деградації цього народу – і ці листівки черговий із них", – підкреслив кореспондент.

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Що відомо про злочини росіян на окупованих територіях?

Російський генерал Андрій Гурульов в ефірі власного шоу публічно зізнався у воєнному злочині, вчиненому у 2014 році на Донбасі. Військовий відверто розповів, що під час спроб захопити населений пункт віддав наказ відкрити артилерійський вогонь по житловій забудові, зокрема по церкві, де переховувалися мирні мешканці. Внаслідок цього обстрілу загинули жінка та дитина.

Згодом, зустрівшись зі священником храму, Гурульов цинічно підтвердив свою причетність до атаки, виправдовуючи вбивство цивільних необхідністю зберегти життя власних солдатів. Генерал заявив, що не очікує прощення, переклавши відповідальність за скоєне на долю та божий суд.