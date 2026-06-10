Зізнання Гурульов зробив під час одного зі своїх ефірів. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що розповів російський генерал?

За словами генерала, у 2014 році він командував окупаційними військами, які мали захопити населений пункт, де перебували українські війська. Для виконання своїх цілей Гурульов віддав злочинний наказ – застосувати артилерію по цивільній забудові.

В тому районі розташовувалася церква, в якій перебували мирні люди. Унаслідок обстрілу загинули жінка та дитина, а сама будівля зазнала пошкоджень.

Він розповів як зустрівся зі священником тієї церкви, який і розповів про жертви серед невинних людей. У відповідь генерал розповів, що саме він це зробив.

У мене інакше не вийшло. Мені треба було зберегти своїх людей. Ми намагалися зайти від лікарні, від обласної — не вийшло. Намагалися зайти з півночі – теж не вийшло. Довелося бити так і добивати противника до кінця. Я не прошу, щоб люди мене пробачили чи ще щось. Я просто хочу, щоб ти доніс людям правду у своїх проповідях. Якщо треба — Бог мене простить, якщо ні — значить ні, не заслужив.

– сказав Андрій Гурульов.

Під час того ж самого ефіру генерал заявив, що Росія нібито не воює проти мирного населення. Також він закликав завдавати ударів по Києву, щоб залишити людей без світла, тепла та води.

Хто такий Андрій Гурульов?

Головне управління розвідки Міноборони України у 2016 році встановило, що російський генерал Андрій Гурульов командував окупаційними військами на Донбасі. За повідомленнями ГУР, саме за участь у війні проти України у 2014 році він отримав звання генерал-лейтенанта, а в березні 2016 року був нагороджений орденом "Мужества".

Військовий брав безпосередню участь у злочинах Росії на території України у 2014 – 2015 роках. Гурульов був командувачем 58 загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил Росії, потім очолював 12 Командування резерву.

З 2021 року є депутатом російської держдуми. Неодноразово озвучував людиноненависницькі, українофобні заяви.