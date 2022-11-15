Сценарий Херсона можно повторить, – Жданов об освобождении Мариуполя и Мелитополя зимой

После освобождения Херсона американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что украинские военные могут деоккупировать Мелитополь и Мариуполь уже в январе 2023 года.

Прогнозы вполне реальны

Такое развитие событий действительно возможно при определенных условиях. Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, если украинская сторона перережет транспортную артерию, которая обеспечивает Южную группировку России, то сможет держать под огневым контролем территорию до 70 км от реки Днепр. В эту зону входит и Мелитополь. Кроме того, огневыми средствами можно будет контролировать и перешеек в Крыму.

Следовательно, вполне возможно повторить Херсонский сценарий, сначала истощив российскую группировку, а затем проведя там контрнаступательную операцию.

Олег Жданов о перспективе освобождения Мелитополя и Мариуполя уже этой зимой: смотрите видео

Как считает Ходжес

Американский генерал отметил военные преимущества, которые открылись украинским силам после освобождения Херсона, ведь с уволенных позиций держать врага под огневым контролем будет легче.

Так, например, HIMARS теперь могут работать с правого берега Днепра и даже контролировать происки к Крыму, что ослабит оборону и логистику россиян. А с такими темпами контрнаступления, которые есть сегодня, Ходжес предполагает, что уже к январю Мелитополь и Мариуполь вернутся под контроль Украины. Более того, по его мнению, после этого начнется решающий этап кампании по освобождению Крыма.