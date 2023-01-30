В Мелитополе кадыровцы изнасиловали пропагандистку и избили съемочную группу НТВ

Российские оккупанты совершают жестокие зверства не только в отношении украинцев на оккупированных территориях, но и бьют и насилуют своих же. Так, например, группа кадыровцев во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области изнасиловали российскую пропагандистку с телеканала НТВ и избили оператора.

Как пишут телеграммы-каналы, российским журналистам запретили освещать эту тему, чтобы не дискредитировать армию России.

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Впрочем, телеканал уже обратился в следственный комитет России. В сети даже появилось якобы обращение российской телекомпании НТВ в Следственный комитет России с просьбой помочь в расследовании преступлений, совершенных против их съемочной группы.



Заявление телеканала "НТВ" / Фото с телеграмм-канала "Ищи своих"

В этом заявлении говорится, что их журналистка Ольга З. и оператор Артем Эпифанов находились в городе по редакционному заданию. 17 января они ужинали в ресторане "Воронцовский", когда на них напали мужчины в камуфляжной форме, представившиеся "бойцами батальона Ахмат".

В результате инцидента оператор Эпифанов получил травмы средней тяжести, а пропагандистку изнасиловали. Представители телеканала жалуются, что органы правопорядка, подконтрольные оккупантам, отказались расследовать это дело, а гауляйтер Балицкий не ответил на обращение.

Что известно о пропагандистке, изнасилованной

На сайте НТВ указано, что журналистка Ольга З. действительно у них работает, ее данные размещены в разделе "корреспонденты в регионах". Кстати, эта российская журналистка находится под санкциями СНБО за антиукраинскую пропаганду.



Российская пропагандистка Ольга З. / Фото НТВ

Относительно оператора Эпифанов он тоже работает на НТВ и тоже внесен в базу "Миротворец". Ранее он снимал русские пропагандистские ролики на оккупированной части Луганской и Донецкой областей.

Издевательства кадыровцев случаются все чаще