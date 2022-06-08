В Мелитополе любительницу "русского мира" пенсионер забросал яйцами

Во временно оккупированном Мелитополе горожане продолжают доказывать, что не хотят иметь ничего общего с "русским миром". Так, под раздачу попала одна из его любительниц, за что ее и забросали яйцами.

Сделал это местный пенсионер. Ему ужасно не понравилась фанатка "русского мира", притворявшаяся социологом. Он решил ее проучить.

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Обругал и забросал яйцами

Как рассказывают жители Мелитополя, у остановки общественного транспорта "Булочная" разгуливала подозрительная женщина. Она представлялась социологом и узнавала, как живется людям под русской оккупацией. Понятно, что ее интересовало мнение пенсионеров, которые были поблизости.

Местные пенсионеры рассказали женщине, что хотели бы иметь большие пенсии. Да и рост цен пожаловались. При этом никто не рассказал, что продолжает получать деньги от Украины. Зато дедушка из соседнего магазина решил не слишком пениться с "социологиней".

Крутил я на градуснике вашу немытую "решку"! Спрашиваете, как нам здесь живется? Плохо! Работы нет, денег нет, связи нет, интернета нет. Подлецы, ваши россияне,

– крикнул он ей.

Фанатка "русского мира" попыталась овладеть мужчиной. Она вспомнила ему 10 тысяч рублей, которые могли получить пенсионеры в ЦНАПе, а также о какой-то гуманитарке от страны-агрессорки. На что получила безапелляционный ответ – муж забросал 5 – 6 яйцами.

Кроме того, он подчеркнул, что юг никогда бы не смогли захватить российские военные. Но им на помощь пришли такие же энтузиасты продажи, которые помогли этому.

Подобные опросы проводят не просто так . Есть высокая вероятность, что под их предлогом собирают персональные данные местных. И их могут использовать для проведения псевдореферендумов или давления на тех, кто не согласен с оккупационными властями.

Вокруг Мелитополя кафиров почти нет

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Он отметил, что российские военные в спешке покинули блокпосты в Мелитопольском районе . Они остались в самом городе.

Прежде всего, это сделали потому, что вскоре ВСУ проведут контрнаступление. Это позволит освободить временно оккупированные территории Запорожской области от захватчиков.

Кроме того, на такой шаг кафиры пошли еще и потому, что наши защитники сумели совершить прорыв на Херсонском направлении. Это еще один тревожный колокольчик, напоминающий русским военным, что им осталось недолго.

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