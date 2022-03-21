В Мелитополе оккупанты отпустили 3 журналисток, издатель Михаил Кумок остается в плену

Российские военные 21 марта в Мелитополе похитили журналисток Евгению Борян, Юлию Ольховскую и Любовь Чайку. Медийщиц впоследствии отпустили, а вот что с издателем Михаилом Кумком – пока неизвестно.

С сотрудницами "МВ-холдинга" оккупанты провели "беседу". Россияне настаивали на необходимости сотрудничества с врагом.

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Неизвестно, где сейчас – Михаил Кумок

Пока находится в неизвестном месте Михаил Кумок.

Михаил Владимирович является владельцем холдинга и издателем, но он полностью отошел от редакционных дел,

– отмечает генеральный директор "МВ-холдинга" Ганна Медведь

Гендиректор подчеркнула, что Кумок – уже на пенсии. В холдинге надеются, что мужчину отпустят.

Ранее оккупанты в течение нескольких дней удерживали в плену журналиста Олега Батурина, впоследствии его отпустили. Неизвестно, где сейчас и журналистка Виктория Рощина.