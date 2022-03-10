В Мелитополе оккупанты похитили депутата облсовета Лейлу Ибрагимову
10 марта 2022 , 11:07Читати новину українською
Источник:фейсбук Эскендера Бариева
Российские военные похитили из Мелитополя депутата Запорожского областного совета Лейлу Ибрагимову. Известно, что 10 марта утром к ней ворвались вооруженные оккупанты.
Оккупанты не гнушаются не только обстрелами мирного населения. Они захватывают органы власти и даже похищают депутатов.
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Оккупанты ворвались утром, обыскали дом и похитили
Украинский крымскотатарский политик Эскендер Бариев отметил, что в Мелитополе, в 6 утра, вооруженные люди в российской форме ворвались в дом Лейлы Ибрагимовой.
- Они провели обыск в ее квартире, а также отобрали телефоны.
- Саму же депутата вывезли в неизвестном направлении.
Что известно о Лейле ИбрагимовойОна – депутат Запорожского областного совета, представитель коренного крымскотатарского народа, а также директор Мелитопольского городского краеведческого музея.
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