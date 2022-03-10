Окупанти не гребують не лише обстрілами мирного населення. Вони захоплюють органи влади та, навіть, викрадають депутатів.

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Окупанти ввірвалися зранку, обшукали дім і викрали

Український кримськотатарський політик Ескендер Барієв зазначив, що у Мелітополі, о 6 ранку озброєні люди у російській формі увірвалися до будинку Лейли Ібрагімової.

Вони провели обшук у її помешканні, а також відібрали телефони.

Саму ж депутатку вивезли у невідомому напрямку.

Що відомо про Лейлу Ібрагімову Вона – депутатка Запорізької обласної ради, представниця корінного кримськотатарського народу, а також директорка Мелітопольського міського краєзнавчого музею.

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