Окупанти не гребують не лише обстрілами мирного населення. Вони захоплюють органи влади та, навіть, викрадають депутатів.
Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни
Окупанти ввірвалися зранку, обшукали дім і викрали
Український кримськотатарський політик Ескендер Барієв зазначив, що у Мелітополі, о 6 ранку озброєні люди у російській формі увірвалися до будинку Лейли Ібрагімової.
- Вони провели обшук у її помешканні, а також відібрали телефони.
- Саму ж депутатку вивезли у невідомому напрямку.
Що відомо про Лейлу ІбрагімовуВона – депутатка Запорізької обласної ради, представниця корінного кримськотатарського народу, а також директорка Мелітопольського міського краєзнавчого музею.
Це цікаво – Кораблі окупантів перебазувалися до Криму з Одеси – дивіться відео
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!