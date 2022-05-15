В Мелитополе оккупанты похитили людей: пропагандисты сделали из них "корректировщиков огня"
В оккупированном Мелитополе россияне делают что им вздумается. Они издеваются над людьми – похищают их, а затем используют для фейковых картинок в своих пропагандистских сюжетах.
Историю похищения своего отца, Игоря Артеменко, рассказала 24 каналу Анастасия. Раньше мужчина работал в Министерстве внутренних дел Украины, однако уже много лет находился на пенсии.
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Оккупанты ворвались в дом и похитили мужчину
Анастасия рассказала, что утром 21 апреля в квартиру ворвались оккупанты. Они были вооружены. Они все обыскали, изъяли документы и телефоны мужчины.
В квартире тогда еще была родная сестра Игоря. Ее телефоны тоже забрали. Кроме того, захватчики пригрозили женщине, чтобы не вмешивалась. После этого отца Анастасии забрали и увезли в неизвестном направлении.
Игорь Артеменко, которого похитили оккупанты
Родным угрожали
По словам женщины, родные ходили в комендатуру и в то место, где была полиция. Однако никакой информации, где находится мужчина, не сказали.
Только угрожали, чтобы не ходили и не мозолили глаза,
– рассказала Анастасия.
Затем отца увидели в пропагандистских сюжетах
Через 3 недели после похищения Игоря, 13 мая, родные увидели видео с ним и еще несколькими мужчинами. Пропагандисты создали очередной фейковый сюжет, где назвали жителей Мелитополя, вместе с отцом Анастасии, "корректировщиками огня".
Кого взяли в плен оккупанты:
- Сергей Бутнар – сотрудник ГСЧС,
- Борис Клещев – начальник 10-й пожарной части ГСЧС,
- Олег Зубов – адвокат (бывший начальник следственного отдела полиции),
- Глеб Зубов – адвокат (сын Олега Зубова),
- Игорь Артеменко – начальник службы безопасности Мелитопольского элеватора,
- Виталий Гвозденко.
Россияне сделали с этими жителями города так называемое "интервью", которое крутят во всех кремлевских СМИ. Каждый из мужчин по очереди "признается" в том, что якобы передавал данные о передвижении военной техники России, координировал ракеты на предприятиях Мелитополя, где базировалась техника армии России, передавал схемы распоряжения войск России и размещения ПВО.
Кадр из сюжета пропагандистов / Скриншот с видео
Мелитопольцы говорили под пытками
На видео оккупантов сразу видно, что мужчины выглядят измученными и похудевшими. Анастасия отметила, что из неофициальных источников ей сообщили: ее отца и других мужчин заставили все сказать под пытками.
Кстати, в традиционной манере пропагандисты сделали из мужчин "нацистов". Показали, что якобы в квартире одного из них нашли нацистские награды. Никаких подтверждений или доказательств, конечно, не предоставили. Даже награды изображены крупным планом, то есть без привязки к местности. Более того, оккупанты заявили, что намерены "судить" мужчин.
Анастасия подытожила, что ее родные подавали данные отца во все реестры пленных, обращались к уполномоченному по правам человека в ОВА. Однако пока никаких сдвигов нет. Женщина сейчас живет за границей, поэтому в безопасности. Однако переживает за близких, которые, к сожалению, пока находятся в оккупации.
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