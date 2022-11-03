Разрушительный "хлопок" в Мелитополе: что удалось уничтожить на военной базе оккупантов

В оккупированном Мелитополе утром 3 ноября произошел мощный "хлопок". Россияне неудачно покурили на заводе "Рефма".

Детали утреннего "хлопка" в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, взрывы прогремели около 6 утра на одной из первых военных баз оккупантов – захваченном предприятии "Рефма".

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"Хлопок" произошел на военной базе оккупантов

Сообщается, что в цехах оккупанты разместили военную технику, а в офисных помещениях – штаб-квартиру ФСБ.

В результате взрывов:

разрушены 3 верхних этажа офисного здания,

поврежден ангар, где размещалось 80 единиц вражеской техники,

обломки от взрывов разлетелись на 2 квартала.

Иван Федоров рассказал, что предприятие "Рефма" выгодно оккупантам, ведь расположено в нижней части Мелитополя. Там десятки тысяч квадратных метров цехов.

При этом городской голова добавил, что оккупанты начали использовать весь город как военную базу.

На юге гуляет "хлопок"

Следует отметить, что в четверг, 3 ноября, "хлопок" также произошел на оккупированной территории Херсонщины. Сначала в Голой Пристани был "хлопок" в административном здании оккупантов.

После этого появилось сообщение, что "хлопок" также был в Херсоне. В частности, около 14 часов сообщалось о взрывах в районе судоремонтного завода.

"Хлопок" на оккупированной Херсонщине был и 2 ноября. В частности, яркий "хлопок" произошел возле Каховской ГЭС.

Кроме того, снова раздавались взрывы в районе Антоновского моста. В сети уже показали разваленные катера россиян у Антоновского моста.

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