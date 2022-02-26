В Мелитополе ранены 14 военных, – глава Запорожской ОГА

Тяжелая российская артиллерия до сих пор в Мелитополе. Там продолжаются столкновения между ВСУ и захватчиками. В результате боев ранены 14 украинских военных.

Эта информация по состоянию на утро 26 февраля. По словам председателя Запорожской ОГА Александра Старуха, именно в Мелитополе сейчас самая сложная ситуация в области.

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"Колонна вражеской техники прошла в сторону Приморска. С 20:00 25 февраля до 8 утра у нас 14 раненых наших военных", – сказал Старух.

Где было спокойно

В самом Запорожье ночь прошла безопасно, но возникла необходимость из-за безопасности технических требований отключить отопление. Сейчас его восстанавливают.

Также спокойно было и в Бердянске – там сейчас работают над обеспечением дальнейшей жизнедеятельности города.

Не было обстрелов в Энергодаре.

Старух о ситуации в области: смотрите видео