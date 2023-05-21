В Мелитополе таксист сдал пассажира за правду о похищении детей и оскорбление гауляйтера

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области таксист сдал так называемой "комендатуре" своего клиента. Все потому, что пассажир рассказывал правду о похищении россиянами украинских детей и "оскорбил" гауляйтера Балицкого.

Об этом сообщило местное издание. Также в сети обнародовали видео из салона авто.

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Таксист сдал своего пассажира оккупантам

Один из таксистов в Мелитополе сдал "комендатуре" пассажира, негативно отзывавшегося о гауляйтере Балицком. Все, что говорил мужчина, приспешник оккупантов снял на видеорегистратор. Эту запись и передал как "доказательство".

Интересно, что пассажир только возмущался, что под видом так называемой "эвакуации" у местных жителей оккупанты воруют несовершеннолетних. В частности, рассказал о случае со знакомой, когда у женщин из рук буквально вырывали ребенка, чтобы в принудительном порядке вывезти, прикрываясь "оздоровлением".

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– отметили в СМИ.

Пассажир рассказал правду о похищении оккупантами детей: смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика, 18+)

Оккупанты продолжают депортировать украинских детей

По данным государственного портала "Дети войны" от 24 февраля 2022 по состоянию на утро 21 мая 2023 россияне уже незаконно депортировали 19392 несовершеннолетних. Впрочем, это только официально подтвержденные случаи. На самом деле речь идет уже о 200 – 300 тысяч депортированных.

Как российские террористы похищают маленьких украинцев, пытают их, психологически насилуют и пытаются превратить в россиян в интервью 24 Канала подробно рассказала советница-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.