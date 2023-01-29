Мельник подбросил Германии гениальную идею, как "выбросить" флот России из Черного моря

Союзники продолжают давать Украине оружие для победы над Россией. Танки скоро будут, истребители – верим – тоже. А как насчет подводных лодок?

С соответствующей инициативой к официальному Берлину обратился посол Украины в Германии Андрей Мельник. Как говорится, за попытку не бьют. Почему бы не попытаться предложить партнерам предоставить нам то, что позволит освободить Черное море.

Читайте также В Пентагоне набирают обороты усилия для поставки самолетов F-16 в Украину, – Politico

Предлагает передать подлодку

Привет, ребята, я знаю, что у меня будет новый шторм из г***а, но у меня есть еще одна креативная идея,

– написал он.

Мельник напомнил, что немецкая компания ThyssenKrupp занимается изготовлением подводных лодок HDW Class 212A. Они считаются одними из лучших в мире. Поэтому посол Украины в Германии спросил, не могли бы Вооруженные силы поделиться с нашим государством. Мол, у них на вооружение шесть таких подводных судов. Если бы нам дали хотя бы одно, то можно было бы прогнать российский флот из Черного моря.

Пока этот твит доберется до властей Германии, напомним вам о другой помощи для Украины. К примеру, ускорение переговоров по предоставлению самолетов, а также дальнобойных ракет.

Самолеты будут, это вопрос времени