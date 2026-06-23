"Наше терпение не безгранично": Мельник предупредил об изменении подходов Украины

В ходе очередного заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины Андрей Мельник в очередной раз призвал адекватно реагировать на российскую агрессию, – в противном случае Киев будет менять свои подходы.

Об этом он заявил в ходе заседания Совбеза 22 июня. Подробности из его слов передает "24 Канал".

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Какую позицию высказал Мельник в ООН?

Украинский постпред подчеркнул, что в течение последних месяцев Украина неоднократно призывала Совбез принять резолюцию о полном прекращении огня.

"Но, к сожалению, протянутая рука Украины так и осталась висеть в воздухе", — сказал Мельник.

По словам дипломата, Киев постоянно заявляет о готовности к прямым переговорам с Россией, однако это не означает бесконечное ожидание.

Наше терпение не безгранично. Совбезу стоит подумать, как долго можно использовать подход "подождем и посмотрим" – если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы,

– отметил Мельник.

Также он подчеркнул, что прекращение огня и замораживание войны на фактической линии разграничения уже являются компромиссом со стороны Украины.

В заключение Андрей Мельник традиционно обратился и к своему российскому визави – Василию Небензе. "Вам никогда не удастся удержать оккупированные земли. Никогда. Убирайтесь из Украины как можно скорее", – сказал он ему.

Кстати, во время предыдущего заседания Андрей Мельник напомнил, что Владимир Зеленский предлагал провести прямые переговоры с Владимиром Путиным, однако Москва отклонила это предложение.

Мельник также подчеркнул, что Киев не уступит ни одной части своей территории. По его словам, потери России в войне огромны, а для полной оккупации Донецкой области Кремлю пришлось бы пожертвовать еще около 1,5 миллиона военных.

Нельзя не упомянуть и о подобных случаях троллинга российской стороны со стороны Мельника. Ранее дипломат иронично обратился к Василию Небензе, сказав: "Поздно, Вася, пить боржоми", – сказал он ему, добавив на английском: – "Когда почки уже отказали".