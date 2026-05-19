"Это бумеранг": Мельник резко ответил Небензе на жалобы из-за атаки на Москву

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник резко отреагировал на заявления российского дипломата Василий Небензя относительно атаки на Москву. Дипломат заявил, что Россия получает "бумеранг" за войну.

Во время заседания Совета безопасности ООН Мельник отметил, что Украина наносит удары исключительно по военным объектам в соответствии с международным гуманитарным правом.

Как Мельник ответил Небензе на жалобы относительно атак по России?

Во время заседания Совета безопасности ООН 19 мая Андрей Мельник прокомментировал заявления российской стороны о массированной атаке на Москву 17 мая. Представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления заявлял о "страданиях россиян" из-за ударов по территории страны-агрессора.

В ответ украинский дипломат заявил, что Россия сталкивается с последствиями собственной агрессии против Украины.

Прекратите жаловаться на страдания бедных россиян. То, что Россия наблюдает, это бумеранг, который она получает, запущенный Путиным против Украины. Он возвращается с тройной силой и ударяет очень больно,

– подчеркнул Мельник.

Он также подчеркнул, что Украина не атакует гражданские объекты и действует в соответствии с международным правом.

"Никогда мы не нацеливаемся на гражданских. Мы только уничтожаем военные объекты полностью в соответствии с Международным гуманитарным правом и его положениями", – заявил постпред Украины при ООН.

Украина призвала усилить давление на Россию Во время выступления Андрей Мельник также обратился к государствам-членам ООН с призывом усилить санкционное давление на Россию. В частности, дипломат отметил необходимость перекрыть поставки западных компонентов, которые Россия использует для производства ракет и другого вооружения.

Срочное заседание Совета безопасности ООН Украина инициировала после массированного российского удара 14 мая. Тогда в результате обстрела Киева и других городов погибли десятки людей, в частности в столице жертвами атаки стали 24 человека.

На фоне постоянных российских атак украинская сторона отмечает, что удары по военной инфраструктуре на территории России является ответом на агрессию Кремля и способом ослабления возможностей оккупационной армии.

Что известно об атаках по Москве?

17 мая Москва и Московская область подверглись самой масштабной дроновой атаке за последний год, и впервые Украина официально подтвердила свою причастность к удару. В Генеральном штабе ВСУ открыто сообщили, что над операцией работали 107-я артиллерийская бригада, 19-я ракетная бригада "Святой Варвары" и 412-й полк Сил беспилотных систем.

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что ранее такая информация никогда публично не разглашалась. По данным Генштаба, во время атаки использовали украинские беспилотники RS-1 "Барс", FP-1 Firepoint и БАРС-СМ GLADIATOR, которые поразили предприятие "Ангстрем" в Зеленограде и насосную станцию "Солнечногорская" в Московской области.

Политолог Игорь Рейтерович считает, что Украина больше не скрывает такие операции, поскольку ситуация на фронте и международная реакция существенно изменились. По его словам, атаки по России становятся не только военным, но и мощным психологическим ударом, который вызывает у россиян депрессию и апатию.

Эксперт отметил, что российское общество все больше осознает потерю контроля над ситуацией, а пропагандистские каналы Кремля уже не могут скрыть масштабы проблемы. В то же время массированная атака показала, что даже мощная система ПВО Москвы с комплексами С-300, С-400, С-500 и "Панцирь" не способна полностью защитить российскую столицу от современных дроновых ударов.