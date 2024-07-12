Если бы хотя бы был толк: Мелони резко высказалась о "мирных встречах" Орбана

За первые две недели председательства Венгрии в Совете ЕС Виктор Орбан встретился с Путиным, Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Эти поездки политика происходили якобы в рамках поиска мира. Известно, что ЕС не предоставлял мандат на подобные путешествия.

Итальянский премьер, которая ррассмешила сеть своим взглядом на венгерского коллегу во время Саммита НАТО, прокомментировала дипломатический вояж Орбана.

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Нет ничего плохого

Джорджа Мелони сказала, что, если бы встречи Орбана с лидерами России и Китая, а также кандидатом в президенты США, могли бы принести какой-то проблеск мира и дипломатии, то она не видела бы в них ничего плохого. Впрочем, проблема заключается в том, что в Москве не хотят переговоров. По мнению Мелони, ударом по больнице в Киеве Путин как раз четко указал на отсутствие у него желания вести диалог о мире.

Ранее в МИД Германии выразили недовольство поведением премьера Орбана. Там отметили, что за 12 дней председательства в Совете ЕС Венгрия нанесла много вреда.

Напомним, что в ЕС раскритиковали визиты Орбана в Москву и Пекин. Там размышляют над тем, как наказать Венгрию. Среди вариантов – бойкот встреч и даже лишение Будапешта председательства в Совете ЕС.